MaddaM Music comemora 9 anos com festa especial
Referência na música eletrônica feita por mulheres no Nordeste, a edição de aniversário da plataforma será sexta-feira (21), às 20h, no Candelária Bar
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Fundada pela produtora musical e pesquisadora Nadejda Maciel, a plataforma MaddaM Music realiza uma grande festa para celebrar nove anos de protagonismo feminino na música eletrônica recifense. A edição de aniversário será na próxima sexta-feira (21), no Candelária Bar, na Galeria Joana D'Arc, no bairro do Pina, Zona Sul da capital.
A programação começa às 20h e vai contar com sonoridades como House, Afro House, Disco, Chicago House, UK Garage, Progressive House, Tech House, Indie Dance e Dance Music.
A pista, claro, será conduzida por mulheres, entre elas: Afrobitch, Klaux, Brisa, A_Íra, Lupe e Jorja, além de um encontro especial entre Nadejda & Nany, em uma apresentação com DJ Set + Violino ao Vivo criada especialmente para os 9 anos da MaddaM. Os ingressos custam a partir de R$ 35 e podem ser adquiridos no Sympla.
Ao longo de quase uma década, a MaddaM Music se consolidou como uma das principais iniciativas dedicadas à formação musical, à difusão e à circulação da produção artística, com foco na promoção do trabalho de mulheres na música eletrônica no Nordeste.
De 2017 para cá, a plataforma realizou dezenas de oficinas gratuitas, mais de 20 eventos com line-up formado por mulheres, programas de rádio, conteúdos audiovisuais para o YouTube, mentorias para a alavancagem de carreiras e articulações culturais voltadas à cena eletrônica independente, impactando milhares de pessoas por meio de ações culturais, educativas e de difusão artística.
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“Celebrar 9 anos da MaddaM é celebrar uma história de muito amor pela música eletrônica, pelos encontros que essa cultura e essa arte nos proporcionam e pela construção de espaços de protagonismo para que mais mulheres se destaquem”, afirma Nadejda Maciel.
Serviço:
MaddaM 9 anos - Edição Especial de Aniversário
Data: 21 de agosto de 2026
Horário: a partir das 20h
Local: Galeria Joana D'Arc - Pina, Recife/PE
Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/maddam-9-anos---galeria-joana-darc/3518589