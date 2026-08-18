Glória Menezes, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, morre aos 91 anos no Rio de Janeiro

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Atriz morreu em casa, nesta terça-feira (18), e deixa uma trajetória de mais de seis décadas no teatro, cinema e televisão brasileira

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A atriz Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava em casa. A informação foi confirmada pela família.

Com mais de seis décadas de carreira, Glória Menezes se tornou um dos principais nomes da dramaturgia brasileira, com trabalhos no teatro, no cinema e, principalmente, na televisão. Ao longo da trajetória, participou de cerca de 40 produções.

Carreira de Glória Menezes

Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1934, Glória Menezes se mudou com a família para São Paulo aos 6 anos. Seu nome de batismo era Nilcedes Soares de Magalhães. O nome artístico foi escolhido posteriormente: “Glória” por ser uma palavra reconhecida em diferentes idiomas e “Menezes” pelas raízes portuguesas da família.

Na adolescência, começou a estudar na Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo (USP) e integrou o grupo amador Jovens Independentes. Em 1959, recebeu o prêmio de Atriz Revelação em um festival de teatro amador promovido pelo diretor Antunes Filho.

No mesmo ano, estreou profissionalmente na televisão, no teleteatro e na novela “Um Lugar ao Sol”, da TV Tupi. Em 1960, voltou aos palcos em “As Feiticeiras de Salém”, de Arthur Miller, em montagem dirigida por Antunes Filho. A peça também marcou o início da relação com Tarcísio Meira, com quem se casaria em 1962.

Um dos primeiros grandes destaques no cinema foi “O Pagador de Promessas”, de 1962. Dirigido por Anselmo Duarte e baseado na obra de Dias Gomes, o filme venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Na televisão, Glória ganhou projeção nacional com a novela “2-5499 Ocupado”, de 1963, quando contracenou com Tarcísio Meira. A produção, da TV Excelsior, foi considerada a primeira telenovela diária do Brasil. O casal se tornou uma das parcerias mais conhecidas da televisão brasileira.

Glória Menezes e Tarcísio Meira

A parceria profissional entre Glória Menezes e Tarcísio Meira se estendeu por décadas. Os dois trabalharam juntos em produções como “Sangue e Areia”, “Irmãos Coragem”, “O Homem que Deve Morrer”, “Espelho Mágico”, “Torre de Babel” e “A Favorita”.

Na TV Globo, onde chegaram em 1967, o casal estreou em “Sangue e Areia”, produção que marcou a inauguração da faixa das 20h da emissora. Em 1988, os dois também protagonizaram o seriado “Tarcísio & Glória”.

Entre os trabalhos de maior destaque está “Irmãos Coragem”, exibida em 1970, na qual Glória interpretou Lara, personagem que apresentava três personalidades diferentes.

A relação entre os dois também se tornou conhecida fora das telas. Glória e Tarcísio permaneceram casados por 59 anos, até a morte do ator, em 2021, aos 85 anos.

Em entrevista ao Memória Globo, em 2021, Glória destacou a parceria com o marido. “Existe um respeito mútuo no trabalho de cada um e uma colaboração amiga”, afirmou.

Teatro e cinema

Apesar da extensa trajetória na televisão, Glória Menezes manteve uma relação próxima com o teatro. Entre os trabalhos estão “Tudo Bem no Ano Que Vem”, que ficou em cartaz entre 1976 e 1981, “Navalha na Carne”, de 1981, e “Um Dia Muito Especial”, de 1988.

Em 2000, atuou em “Jornada de um Poema”, peça da dramaturga americana Margaret Edson, na qual interpretou uma paciente terminal de câncer.

Em 2007, estreou “Ensina-me a Viver”, adaptação de um filme de 1971. Na montagem, interpretou Maude, uma mulher de 80 anos que representa uma personagem com grande entusiasmo pela vida.

No cinema, voltou às telas em 2006, após cerca de duas décadas afastada, para atuar na comédia “Se Eu Fosse Você…”.

Na televisão, também ficou marcada por personagens como Laurinha Figueroa, de “Rainha da Sucata”, em 1990, e Stelinha, de “Totalmente Demais”, um de seus últimos trabalhos na televisão.

Glória Menezes deixa três filhos: Maria Amélia, João Paulo e Tarcísio Filho. Este último é filho dela com Tarcísio Meira, que morreu em 2021.

Laura Cardoso também morreu nesta terça-feira

A atriz Laura Cardoso, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, morreu nesta terça-feira (18), aos 98 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela família. Ela havia sido internada na noite anterior após passar mal em casa.

Com mais de oito décadas de carreira, Laura estreou no rádio em 1942, aos 15 anos, e chegou à televisão em 1952, na TV Tupi. Ao longo da trajetória, passou por novelas, filmes e peças de teatro, construindo uma das carreiras mais longevas da dramaturgia brasileira.

Famosos lamentam mortes de Glória Menezes e Laura Cardoso

As mortes de Glória Menezes e Laura Cardoso provocaram homenagens de diversos artistas nas redes sociais nesta terça-feira (18). Ana Maria Braga, Lilia Cabral, Miguel Falabella, Taís Araújo, Glória Pires, Ary Fontoura, Zezé Motta e Fabiana Karla foram alguns dos nomes que se despediram das atrizes.

Ana Maria Braga destacou a trajetória de Glória e a parceria com Tarcísio Meira. Lilia Cabral também homenageou a atriz e lembrou da generosidade que recebeu quando chegou à televisão. “A Glória me deu a mão quando entrei na televisão. Ela era muito carinhosa comigo”, afirmou.

Sobre Laura, Miguel Falabella destacou o privilégio de trabalhar com a atriz. Taís Araújo chamou Laura de “transgressora” e ressaltou o legado deixado para as novas gerações. Glória Pires, que contracenou com a atriz, falou sobre a relação de afeto e aprendizado entre as duas.

Também prestaram homenagens Ary Fontoura, Zezé Motta, Fabiana Karla, Kiko Mascarenhas, Tatá Werneck, Letícia Sabatella, Ícaro Silva, Luciano Huck, Solange Couto e Erika Januza.



Presidente decreta luto oficial de três dias após mortes

Hoje perdemos Glória Menezes e Laura Cardoso, duas de nossas mais importantes atrizes, cujas carreiras se confundem com a história da dramaturgia brasileira. Por cerca de sete décadas, elas estiveram presentes em palcos e telas, sempre cativando o público com seu talento e seu… Lula (@LulaOficial) August 18, 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias pela morte das atrizes Glória Menezes e Laura Cardoso. O anúncio foi feito nesta terça-feira (18), em publicação no perfil do presidente na rede social X, antigo Twitter.

Na mensagem, Lula destacou a importância das duas atrizes para a dramaturgia brasileira e afirmou que suas trajetórias se confundem com a história da televisão, do teatro e do cinema no país.

“Hoje perdemos Glória Menezes e Laura Cardoso, duas de nossas mais importantes atrizes, cujas carreiras se confundem com a história da dramaturgia brasileira”, escreveu o presidente.

Lula também destacou a trajetória das artistas ao longo de décadas e o legado deixado por elas para novas gerações de profissionais da cultura.

Segundo o presidente, o decreto de luto oficial é uma forma de reconhecimento e gratidão pelo trabalho das duas atrizes na cultura brasileira.

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