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Cultura | Notícia

Biscoito, pipoca e Carnaval: exposição no Sesc Santo Amaro retrata cotidiano do Recife em telas

Com 29 telas e uma estação interativa, mostra "Saudades no Varal", de Rômulo Jackson, reflete sobre memória e identidade pernambucana

Por Laís Nascimento Publicado em 17/08/2026 às 11:26
Exposição "Saudades no Varal" abre nesta terça-feira (18), no Sesc Santo Amaro
Exposição "Saudades no Varal" abre nesta terça-feira (18), no Sesc Santo Amaro - Juliana Amara/Divulgação

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Um pacote de biscoito recheado pela metade, uma embalagem de flocão de milho, um pratinho de festa “para mainha” e uma porção de pipoca salgada depois de uma manhã no centro do Recife. Objetos comuns do cotidiano pernambucano ganham novas camadas de significado nas telas do artista Rômulo Jackson.

É a partir dessas pequenas lembranças que nasce “Saudades no Varal”, exposição gratuita que reúne 29 telas em natureza-morta e uma estação interativa na Galeria de Arte Corbiniano Lins, no Sesc Santo Amaro. A mostra abre nesta terça-feira (18) e segue em cartaz até 19 de outubro.

A relação afetiva do artista com o Recife aparece em objetos, alimentos e cenas que fazem parte da rotina da cidade. Nas telas, os itens são transformados em registros de hábitos, afetos e experiências que ajudam a construir a identidade pernambucana.

“É sobre olhar para o presente também e ver como as coisas que nos cercam, em algum momento futuro, vão fazer falta e construir memórias e quem somos. Afinal, somos feitos de memória, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente se alimenta”, conta.

Juliana Amara/Divulgação
Rômulo Jackson registra hábitos, afetos e experiências que ajudam a construir a identidade pernambucana - Juliana Amara/Divulgação

Para Rômulo, registrar o que está ao redor no presente é também uma maneira de criar arquivos para o futuro. A proposta parte da percepção de que objetos e situações corriqueiras podem adquirir outro valor com o passar do tempo.

“Meu trabalho traz muito disso, também, que é até um marcador social, a carne enlatada, a sardinha, esses alimentos ultra processados que fazem parte do nosso dia a dia”, explica o artista pernambucano.

A exposição leva esse conceito para além das telas. Em uma estação interativa, os visitantes são convidados a escrever cartas sobre suas próprias memórias e a pensar nos ritos de preservação dessas lembranças.

O centro da cidade e o Carnaval também aparecem entre as referências que atravessam a produção de Rômulo. A tradicional parada para comer pipoca salgada e beber água depois de uma manhã circulando pelo centro, por exemplo, ganha espaço nesse inventário de pequenas experiências que ajudam a formar a memória afetiva do Recife.

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Serviço

Exposição “Saudades no Varal”
Abertura: 18 de agosto, às 17h
Visitação: 19 de agosto a 19 de outubro, das 9h às 17h
Local: Sesc Santo Amaro – Praça do Campo Santo, 1-101, Santo Amaro, Recife
Entrada gratuita

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter de cidades e urbanismo.

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