"Anunciação – O musical de Alceu Valença" chega ao Teatro do Parque em setembro

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Celebrando os 80 anos de um dos maiores artistas da música brasileira, espetáculo será apresentado entre os dias 2 e 6 de setembro

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Um espetáculo em homenagem à vida e obra do pernambucano Alceu Valença chega ao Recife entre os dias 2 e 6 de setembro.

Celebrando os 80 anos de um dos maiores artistas da música brasileira, "Anunciação – O musical de Alceu Valença" terá temporada no Teatro do Parque, em um encontro entre teatro e música, tradição e invenção, popular e contemporâneo.

No palco, oito intérpretes dão corpo a uma dramaturgia guiada por 35 clássicos de Alceu, como "Anunciação", "La Belle de Jour", "Tropicana" e "Como Dois Animais".

Com direção artística de Duda Maia, o espetáculo transforma a obra do pernambucano em uma experiência sensorial que parte da arte para construir uma narrativa com identidade brasileira forte.

Para ela, “Anunciação – O musical de Alceu Valença” reflete a obra do homenageado. "Tudo aqui se mexe. Cena, figurino, instrumentos, estrutura. É um espetáculo físico, onde o jogo cênico conduz a narrativa. É um espetáculo absolutamente vivo".

Idealizado e dirigido por Miguel Colker, o espetáculo nasce de uma relação afetiva antiga com a obra de Alceu. Em 2019, após a morte de seu pai, o fotógrafo pernambucano Cafi – amigo de Alceu e autor de capas históricas de seus discos –, Miguel assumiu a tarefa de organizar um acervo com mais de 40 mil fotografias.

O mergulho nesse material foi o ponto de partida do espetáculo, que apresenta passado, presente e futuro para contar a obra de um dos músicos mais inventivos do estado.

O elenco reúne Duda Rios, Luiza Loroza, Maria Pérola, Juzé, Jef Lyrio, Natascha Falcão e Rafael Lorga, tem direção musical de Ricco Viana, preparação e arranjos vocais de Beto Lemos.

Os ingressos são vendidos pela Sympla e custam a partir de R$ 60.

Serviço

Espetáculo "Anunciação – O musical de Alceu Valença"

Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Datas: 2 a 6 de setembro

Horários: quarta, quinta e sexta, às 20h; sábado e domingo. às 18h

Ingressos: a partir de R$ 60

