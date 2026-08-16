Festival "Clássicos do Forró" lota o Classic Hall e celebra a história do gênero em Pernambuco

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O evento atraiu uma multidão de fãs de diferentes gerações, consolidando o espaço como ponto de encontro entre admiradores antigos e os mais jovens

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O Classic Hall foi palco de uma verdadeira celebração à história do forró eletrônico neste sábado (15). Com casa lotada, o festival Clássicos do Forró reuniu quatro das principais bandas responsáveis por moldar e eternizar o gênero no País: Magníficos, Mastruz com Leite, Limão com Mel e Cavalo de Pau.

O evento atraiu uma multidão de fãs de diferentes gerações, consolidando o espaço como ponto de encontro entre admiradores antigos — que acompanham os grupos desde a década de 1990 — e um público jovem que mantém viva a tradição dos clássicos nordestinos.



As apresentações foram marcadas por sucessos atemporais que embalaram a trajetória das bandas. Do início ao fim da noite, o público cantou em coro os hits que definiram o romantismo e a animação do forró eletrônico e estilizado, transformando a arena em um grande coral.

Para a organização e o público presente, o sucesso de bilheteria e a energia da plateia reforçam a atemporalidade do estilo. Mais do que um resgate nostálgico, o festival evidenciou que as bandas pioneiras continuam exercendo forte influência cultural e movimentando o mercado de grandes eventos em Pernambuco.