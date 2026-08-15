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Cultura | Notícia

Projeto abre convocatória para exibição de curtas produzidos por pessoas negras

Sessões gratuitas serão realizadas em Jaboatão e vão incluir mediação de debates sobre desigualdade social e ações de acessibilidade comunicacional

Por JC Publicado em 15/08/2026 às 15:46
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Sessões gratuitas do Cine Rua Escura serão realizadas em Jaboatão dos Guararapes - Divulgação

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O projeto Cine Rua Escura: (R)existência Audiovisual no Ibura abriu convocatória para a exibição de curtas-metragens produzidos por pessoas negras para compor uma programação que vai ocupar sete espaços em Pernambuco.

As sessões cineclubistas gratuitas serão realizadas em Jaboatão dos Guararapes, sendo cinco em praças públicas, uma no Terreiro Egbé Omo L’Omi e uma na Galeria Sankofa, focadas na difusão de filmes nacionais e independentes de realizadores negros.

As inscrições podem ser realizadas até 28 de agosto, pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd57N9raTtYVCT5xhPezFaV7fTXsTQ_c38xwEvbWcFIu5CPnQ/viewform.

O projeto, protagonizado por um coletivo de 7 mulheres moradoras da periferia, busca fortalecer a (r)existência cultural em territórios subalternizados através da aquisição de equipamentos próprios (projetor, som e tela) para garantir autonomia técnica.

As sessões incluem mediação de debates sobre desigualdade social e ações de acessibilidade comunicacional.

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