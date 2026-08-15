Projeto abre convocatória para exibição de curtas produzidos por pessoas negras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sessões gratuitas serão realizadas em Jaboatão e vão incluir mediação de debates sobre desigualdade social e ações de acessibilidade comunicacional

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O projeto Cine Rua Escura: (R)existência Audiovisual no Ibura abriu convocatória para a exibição de curtas-metragens produzidos por pessoas negras para compor uma programação que vai ocupar sete espaços em Pernambuco.

As sessões cineclubistas gratuitas serão realizadas em Jaboatão dos Guararapes, sendo cinco em praças públicas, uma no Terreiro Egbé Omo L’Omi e uma na Galeria Sankofa, focadas na difusão de filmes nacionais e independentes de realizadores negros.

As inscrições podem ser realizadas até 28 de agosto, pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd57N9raTtYVCT5xhPezFaV7fTXsTQ_c38xwEvbWcFIu5CPnQ/viewform.

O projeto, protagonizado por um coletivo de 7 mulheres moradoras da periferia, busca fortalecer a (r)existência cultural em territórios subalternizados através da aquisição de equipamentos próprios (projetor, som e tela) para garantir autonomia técnica.

As sessões incluem mediação de debates sobre desigualdade social e ações de acessibilidade comunicacional.

