Exposição na Número Galeria reúne pinturas e esculturas inspiradas na Feira de Caruaru
"Bicho Feira", de Hugo Sá, apresenta formas e cores da feira e incorpora referências ao maracatu, aos caboclos de lança e às paisagens do Agreste
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Personagens, paisagens e memórias do Agreste pernambucano ganham novas formas na exposição “Bicho Feira”, primeira individual do artista Hugo Sá. A mostra está aberta na Número Galeria, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
Com curadoria de Paula Borghi, a exposição reúne um conjunto inédito de pinturas e esculturas inspiradas na Feira de Caruaru, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e um dos principais símbolos da cultura popular nordestina.
A feira fez parte da infância de Hugo Sá, que transitava pelo local diariamente no trajeto entre a casa e a escola.
Entre barracas, comerciantes, animais, frutas e personagens populares, o artista construiu um repertório de imagens e afetos que hoje retorna em sua produção artística.
“A Feira de Caruaru permanece como um território vivo em minha imaginação. Barracões, barracas, tendas são elementos que fizeram parte da minha infância e reaparecem com força em minha pesquisa e pinturas”, afirma o artista.
Em “Bicho Feira”, cavalos, bois, pássaros e outras figuras associadas à vida no interior aparecem ora de maneira reconhecível, ora sugeridas por composições geométricas.
A produção também incorpora referências ao maracatu rural, aos caboclos de lança, às frutas, aos potes de barro, às árvores e às lonas coloridas das barracas, além de elementos da paisagem do Agreste.
A partir dessas referências, Hugo transita entre a figuração e a abstração, transformando cenas e símbolos do cotidiano em investigações sobre formas, cores e volumes.
Segundo a curadora Paula Borghi, a força da obra está justamente na capacidade de transformar referências locais em uma linguagem universal.
"Ao organizar suas composições por meio da geometria, Hugo estabelece um diálogo com importantes nomes da História da Arte, como Alfredo Volpi, ao mesmo tempo em que preserva as marcas da cultura popular nordestina”, destaca.
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A exposição aproxima, assim, o repertório popular pernambucano de questões contemporâneas relacionadas à forma, à memória e à identidade.
Ao transformar as lembranças da Feira de Caruaru em pinturas e esculturas, “Bicho Feira” propõe um olhar sobre a cultura do Agreste a partir das experiências pessoais, da memória e da pesquisa visual do artista.
Serviço
Exposição “Bicho Feira”, de Hugo Sá
Local: Número Galeria – Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, térreo, Boa Viagem, Zona Sul do Recife
Curadoria: Paula Borghi