Espetáculo "Moraes Musical Moreira" chega ao Recife em setembro

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Produção parte do teatro, da música e da dança para levar o público a uma imersão nas memórias e influências que marcaram o cantor e compositor baiano

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Um espetáculo que transforma em cena a trajetória de Moraes Moreira e reverencia o legado do cantor e compositor baiano chega ao Recife entre os dias 4 e 6 de setembro. “Moraes Musical Moreira” será apresentado no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.

Após estreia em Salvador, o espetáculo chega à capital pernambucana partindo do teatro, da música e da dança para levar o público a uma imersão nas memórias e influências que marcaram Moreira. Os ingressos custam a partir de R$ 25.

Dirigido pela atriz e coreógrafa Ana Paula Bouzas, “Moraes Musical Moreira” apresenta uma narrativa poética inspirada na essência do artista. Em cena, as duas faces do artista: o Poeta-Cantador de Rodrigo Sestrem e o Vaqueiro do Som de Cris Meirelles, que percorrem uma jornada em busca da Musa Música, vivida por Júlia Tizumba, ambos acompanhados pelo “Bloco do Prazer”.

A dramaturgia de Fábio Espírito Santo, roteirista e diretor teatral, conduz a narrativa do espetáculo, que tem coordenação geral de Fernanda Bezerra.

“Realizar esta homenagem a Moraes Moreira marca o início das comemorações pelos 80 anos de nascimento do cantor e compositor, que serão celebrados em 2027. Trata-se de um musical pensado e produzido no Nordeste, que irá circular por todo país”, conclui Fernanda Bezerra.

Nascido em Ituaçu, na Bahia, o músico manteve uma relação próxima com Pernambuco através da música. Moraes Moreira deixou uma marca definitiva na cultura das “Vassourinhas”, clássico do frevo reinventado por ele em 1995, conquistando o emblemático título de “Cidadão do Frevo” três anos depois.

Serviço

Espetáculo “Moraes Musical Moreira”

Datas: 4 a 6 de setembro

Horários: sexta às 20h, sábado às 20h, e domingo às 16h e 20h

Local: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, Boa Viagem, Recife

Ingressos: a partir de R$ 25,00

