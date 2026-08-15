fechar
Cultura | Notícia

Espetáculo "Moraes Musical Moreira" chega ao Recife em setembro

Produção parte do teatro, da música e da dança para levar o público a uma imersão nas memórias e influências que marcaram o cantor e compositor baiano

Por JC Publicado em 15/08/2026 às 18:24
Teatro Luiz Mendonça recebe espetáculo "Moraes Musical Moreira" em setembro
Teatro Luiz Mendonça recebe espetáculo "Moraes Musical Moreira" em setembro - Caio Li?rio/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Um espetáculo que transforma em cena a trajetória de Moraes Moreira e reverencia o legado do cantor e compositor baiano chega ao Recife entre os dias 4 e 6 de setembro. “Moraes Musical Moreira” será apresentado no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.

Após estreia em Salvador, o espetáculo chega à capital pernambucana partindo do teatro, da música e da dança para levar o público a uma imersão nas memórias e influências que marcaram Moreira. Os ingressos custam a partir de R$ 25.

Dirigido pela atriz e coreógrafa Ana Paula Bouzas, “Moraes Musical Moreira” apresenta uma narrativa poética inspirada na essência do artista. Em cena, as duas faces do artista: o Poeta-Cantador de Rodrigo Sestrem e o Vaqueiro do Som de Cris Meirelles, que percorrem uma jornada em busca da Musa Música, vivida por Júlia Tizumba, ambos acompanhados pelo “Bloco do Prazer”.

A dramaturgia de Fábio Espírito Santo, roteirista e diretor teatral, conduz a narrativa do espetáculo, que tem coordenação geral de Fernanda Bezerra.

“Realizar esta homenagem a Moraes Moreira marca o início das comemorações pelos 80 anos de nascimento do cantor e compositor, que serão celebrados em 2027. Trata-se de um musical pensado e produzido no Nordeste, que irá circular por todo país”, conclui Fernanda Bezerra.

Nascido em Ituaçu, na Bahia, o músico manteve uma relação próxima com Pernambuco através da música. Moraes Moreira deixou uma marca definitiva na cultura das “Vassourinhas”, clássico do frevo reinventado por ele em 1995, conquistando o emblemático título de “Cidadão do Frevo” três anos depois.

Serviço

Espetáculo “Moraes Musical Moreira”
Datas: 4 a 6 de setembro
Horários: sexta às 20h, sábado às 20h, e domingo às 16h e 20h
Local: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, Boa Viagem, Recife
Ingressos: a partir de R$ 25,00

Leia também

Projeto abre convocatória para exibição de curtas produzidos por pessoas negras
AUDIOVISUAL

Projeto abre convocatória para exibição de curtas produzidos por pessoas negras
Exposição na Número Galeria reúne pinturas e esculturas inspiradas na Feira de Caruaru
ARTE CONTEMPORÂNEA

Exposição na Número Galeria reúne pinturas e esculturas inspiradas na Feira de Caruaru

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.