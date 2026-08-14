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Cultura | Notícia

Exposição "Tropeço do Passista" leva o frevo de Olinda para o Museu Regional da cidade

Mostra de Lu Ferreira tem entrada gratuita e combina o gesto, a velocidade e os desequilíbrios próprios da dança em diferentes texturas e suportes

Por Laís Nascimento Publicado em 14/08/2026 às 13:53
"Tropeço do Passista", de Lu Ferreira, é a nova exposição do Museu Regional de Olinda
"Tropeço do Passista", de Lu Ferreira, é a nova exposição do Museu Regional de Olinda - Robson Lemos/Divulgação

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Os passos frenéticos do frevo, o improviso dos passistas e a sombrinha como extensão do corpo são o ponto de partida para a nova exposição do artista visual Lu Ferreira, “Tropeço do Passista”.

A mostra abre nesta sexta-feira (14), na Sala Laura Nigro, do Museu Regional de Olinda, e reúne pinturas inspiradas na energia, no movimento e nos ritmos que atravessam o Carnaval da cidade.

Natural de Muribeca e radicado há anos no Sítio Histórico de Olinda, Lu Ferreira desenvolveu a série a partir da observação de um passista durante um Carnaval.

O gesto, a velocidade e os desequilíbrios próprios da dança deram origem a trabalhos que exploram a tensão entre o movimento frenético e os momentos de pausa.

Com curadoria de Elizabeth Bandeira e apoio da Galeria Marco Zero, a exposição apresenta obras que traduzem os gestos do frevo em diferentes camadas, materiais e texturas. Para a curadora, a série também dialoga com uma identidade cultural própria de Olinda.

“A série de trabalhos em ‘Tropeço do Passista’ apresenta na sua modelagem uma certa identidade cultural da cidade, que tem o drible e dinamismo como ferramenta principal de sustentação”, afirma Elizabeth.

O artista utiliza diferentes suportes e materiais, de papéis a lonas encontradas em armazéns de construção. Sobre as superfícies, combina óleo, carvão, lápis, tinta acrílica e giz pastel, criando sobreposições e texturas que reforçam a sensação de movimento.

Nas pinturas, os gestos surgem entre o improviso, o acaso e a descoberta. A proposta é aproximar o público da atmosfera criativa e cultural de Olinda e transformar a experiência do frevo em linguagem visual.

A sombrinha, elemento emblemático da dança, ganha papel central na série. Para Elizabeth Bandeira, ela funciona como uma extensão do corpo do passista e como um instrumento que incorpora o erro e o improviso, “que viabiliza o artista tropeçar no erro e não temê-lo, pois este é um cavalo solto de força livre, do qual se pode guardar o casco em amoroso fetichismo”.

Abertura e programação

A abertura de “Tropeço do Passista” será gratuita e contará com DJ sets de Acasse, responsável por idealizar e conduzir o Date Nights e com passagem pelas festas Revérse, e BRENDB.

Durante o período da mostra, serão realizadas ações educativas e mediações culturais conduzidas por Marcone Malaquias. Os encontros estão programados para os dias 14, 20, 21, 29 e 30 de agosto e 3, 4, 10 e 11 de setembro. Também será possível agendar ações especiais para grupos escolares e outros públicos, incluindo ONGs, instituições e equipamentos culturais.

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Serviço

Exposição “Tropeço do Passista”, de Lu Ferreira
Local: Sala Laura Nigro – Museu Regional de Olinda, Rua do Amparo, 128, Amparo, Olinda
Abertura: 14 de agosto, das 19h às 22h
Visitação: terça a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 14h às 16h
Entrada: gratuita

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter de cidades e urbanismo.

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