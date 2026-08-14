Cidades de Pernambuco recebem carreta com cinema gratuito
Entre 16 e 22 de agosto, Goiana e Itaquitinga, na Mata Norte, recebem estrutura e sessões de cinema gratuitas de títulos como "Encanto" e "Elementos"
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As cidades de Goiana e Itaquitinga, na Mata Norte de Pernambuco, vão receber, entre 16 e 22 de agosto, uma carreta com cinema gratuito e estrutura climatizada.
Em Goiana, de 16 a 18 de agosto, a carreta recebe a população na Praça do Carmo, no Centro da cidade.
Na sequência, a carreta segue para Itaquitinga, onde ficará de 20 a 22 de agosto, na rua da União, em frente ao Mercado Municipal.
Cada município recebe três dias de programação, com cinco sessões diárias, às 8h, 10h, 14h, 16h e 19h. Os ingressos são distribuídos gratuitamente no local, sempre uma hora antes do início de cada sessão.
A seleção reúne sucessos como “Divertida Mente 2”, “Mufasa: O Rei Leão”, “Zootopia 2”, “Elementos”, “Encanto”, “Lilo & Stitch”, “A Pequena Sereia (live action)”, “Robô Selvagem”, “Elio”, “Como Treinar o Seu Dragão”, “Os Farofeiros 2”, “Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica”, “O Diário de Pilar na Amazônia”, entre outros.
"Ao transformar uma carreta em uma sala de cinema completa, acessível, segura e confortável, mostramos que a tecnologia pode transformar realidades quando colocada a serviço da população", destaca Venício Monteiro, COO da DENSO na América do Sul.
A estrutura conta com 85 poltronas, sendo duas delas acessíveis para pessoas usuárias de cadeiras de rodas, isolamento acústico, ar-condicionado e bomboniere.
O espaço foi projetado para receber públicos de todas as idades e oferecer uma experiência completa, incluindo pipoca e refrigerante gratuitos.
O projeto MobiMovie DENSO busca ajudar a democratizar o acesso ao cinema para os brasileiros e tem realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, e produção do Instituto Acerte e da Projetos com Incentivo.
Programação
Primeiro dia
8h - Encanto
10h - Elio
14h - Lilo & Stitch
16h - Como Treinar o seu Dragão
19h - Os Farofeiros 2
Segundo dia
8h - Viva - A Vida é uma Festa
10h - Elementos
14h - O Diário de Pilar na Amazônia
16h - A Pequena Sereia (live action)
19h – Divertida Mente 2
Terceiro dia
8h - Robô Selvagem
10h - Zootopia 2
14h - O Diário de Pilar na Amazônia
16h - Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica
19h – Mufasa: O Rei Leão