"Tem uma alma na música do Nordeste que é diferente", diz CEO da Sony Music
Fernando Cabral destaca identidade e capacidade de reinvenção da música nordestina, mas aponta que a indústria precisa ampliar presença na região
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Os gêneros, ritmos, linguagens e identidades da Região Nordeste assumiram um papel central na indústria fonográfica. Mais do que revelar novos artistas, a região tem ampliado sua influência sobre a música brasileira ao incorporar referências, recriar gêneros e preservar características próprias.
Para Fernando Cabral, CEO da Sony Music Brasil e pernambucano de origem, uma das principais mudanças dos últimos anos está justamente na descentralização da indústria. Se antes Rio de Janeiro e São Paulo concentravam boa parte das oportunidades, hoje um artista de qualquer região pode alcançar projeção nacional.
No caso do Nordeste, porém, ele identifica uma particularidade. A região consegue dialogar com tendências externas sem abrir mão da própria identidade.
Essa autonomia, segundo Cabral, está relacionada à capacidade dos artistas nordestinos de preservar suas referências enquanto incorporam elementos de outros gêneros. É nesse processo de mistura que, para ele, surgem algumas das transformações mais interessantes da música brasileira recente.
Fernando cita como exemplo a aproximação entre o sertanejo e elementos do forró, além do surgimento e da expansão do piseiro. Para ele, a música nordestina tem uma capacidade particular de absorver influências e, ao mesmo tempo, transformá-las.
“O Nordeste tem velocidade de recriar os próprios gêneros, integrar outros sons que estão vindo de outros lugares e renovar novos sons”, afirma, em entrevista ao Jornal do Commercio.
Hábitos de consumo
A dinâmica também se manifesta nos hábitos de consumo. Recife aparece como a capital brasileira que menos consome música sertaneja, segundo dados da Pesquisa Cultura nas Capitais, divulgada em 2025.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O estudo "Cultura no Espelho", realizado pela Globo em parceria com a Quaest, reafirma o dado, apontando o Nordeste como a região com menos influência do sertanejo e onde dominam o forró, o piseiro e o arrocha.
Para o executivo, olhar para a produção nordestina apenas pela perspectiva dos gêneros tradicionais não é suficiente.
Essa relação com a própria cultura é, na visão de Cabral, uma das características mais marcantes dos artistas nordestinos. Elementos como a sanfona e o acordeon continuam presentes e são incorporados a diferentes linguagens musicais.
“Os artistas do Nordeste não negociam a sua essência, não dão as costas para o lugar de onde são. Tem uma alma na música do Nordeste que é diferente”, diz.
Desafios
O crescimento da música nordestina não significa, no entanto, que a indústria tenha superado as diferenças entre as regiões. Fernando Cabral considera que ainda existe falta de conhecimento e de reconhecimento sobre a produção musical nordestina em determinados setores do mercado.
“Eu acho que falta ainda um pouco, em certas áreas da indústria, conhecimento e apreciação pela música do Nordeste”, afirma.
Um dos caminhos, avalia, é fortalecer a própria indústria na região, criando condições para que a produção, a contratação e o desenvolvimento de carreiras também aconteçam nos estados nordestinos. “A música do Nordeste tem um lugar no exterior, mas precisamos estar mais presentes na região”.
A questão, portanto, não seria apenas ampliar o alcance de artistas nordestinos, mas reconhecer a região como um mercado com características próprias e capacidade de produzir tendências.
Em 2026, a Sony Music prevê projetos com artistas ligados à cena nordestina, entre eles Raí Saia Rodada, Henry Freitas, Raphaela Santos e Mestrinho.