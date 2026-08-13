Livro infantil leva crianças a uma viagem pelos patrimônios de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Obra será distribuída gratuitamente em escolas públicas e apresenta manifestações culturais por meio de uma aventura protagonizada por crianças

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Festas populares, culinária, artesanato, músicas e paisagens culturais de Pernambuco viram uma aventura para crianças no livro infantil "Guardiões da Cultura: Uma Aventura pelos Patrimônios de Pernambuco", idealizado em alusão ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico, comemorado no próximo 17 de agosto.

Aprovada pelo edital Multilinguagens da Política Nacional Aldir Blanc, a obra será distribuída gratuitamente a estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas de todo o estado a partir de março de 2027, com a proposta de aproximar o público infantil da cultura pernambucana e estimular a preservação do patrimônio.

Em busca das cores do estado

Na história, um grupo de crianças percebe mudanças no espaço onde costuma brincar e nota o desaparecimento simbólico das cores da bandeira de Pernambuco. A partir desse acontecimento, os personagens recebem um chamado para percorrer diferentes partes do estado em busca dessas cores.

Durante a aventura, eles entram em contato com manifestações culturais e patrimônios materiais e imateriais pernambucanos. A narrativa aborda elementos como danças, músicas, festas populares, culinária, artesanato, paisagens culturais e personagens tradicionais.

A proposta é apresentar esses conteúdos de maneira lúdica, aproximando os estudantes das expressões culturais e estimulando tanto a leitura quanto o sentimento de pertencimento.

"Queremos falar de preservação cultural com e para as crianças, entendendo que elas também são parte da construção desse legado porque, ao despertar esse vínculo desde cedo, contribuímos para que a nossa cultura continue viva e valorizada", afirma Thalia Santana, uma das idealizadoras da obra.

Material também será usado por educadores

Além do livro, o projeto prevê a produção de uma cartilha digital destinada aos educadores. O material terá orientações pedagógicas, sugestões de atividades e propostas para trabalhar a mediação cultural em sala de aula.

Para Carol Jeronimo, também autora do projeto, o contato com a cultura por meio da literatura pode ajudar a criar uma relação mais próxima das crianças com o patrimônio.

"Nos projetos que a gente desenvolve para o público infantil, partimos da ideia de que, para se importar com alguma coisa, primeiro é preciso conhecê-la. A literatura e a aventura ajudam a criar essa conexão de forma divertida. Aqui, queremos mostrar que cultura não é só algo que a gente conhece, mas sim algo que a gente vive".

A iniciativa é da agência independente Chié Comunicação e reúne profissionais das áreas de comunicação, letras e pedagogia. A equipe também desenvolveu o conteúdo educativo Um Mar de Histórias, produzido na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e que alcançou mais de 600 crianças de dois municípios.

Em 2023, o projeto foi reconhecido entre os 500 melhores projetos ibero-americanos da X Edição dos Prêmios Verdes, voltada a iniciativas de sustentabilidade na América Latina. A distribuição de Guardiões da Cultura será gratuita para estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental matriculados em escolas públicas de municípios das quatro regiões de Pernambuco.

Idealizadoras do livro infantil "Guardiões da Cultura: Uma Aventura pelos Patrimônios de Pernambuco" - Divulgação/Thalia Santana

Assista ao videocast Uma por Uma: Como educar meninos e meninas para a igualdade de gênero?

Como educar meninos e meninas para a igualdade de gênero?