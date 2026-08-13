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Cultura | Notícia

Lia de Itamaracá abre a 5ª Expo Preta colocando o público para dançar ciranda no Teatro RioMar

Show da Rainha da Ciranda marca o início da feira dedicada à autoria negra, que reúne cultura, marcas e oportunidades de negócios no RioMar

Por Adriana Guarda Publicado em 13/08/2026 às 23:05
Aos 82 anos, Lia de Itamaracá levou a força da ciranda e da cultura popular ao show que abriu a 5ª edição da Expo Preta
Aos 82 anos, Lia de Itamaracá levou a força da ciranda e da cultura popular ao show que abriu a 5ª edição da Expo Preta - Heudes Regis/Divulgação

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Ciranda junta. Basta ter música, mãos para segurar e chão para pisar, que se forma uma roda. Assim aconteceu no Teatro RioMar, na noite desta quinta-feira (13), quando Lia de Itamaracá subiu ao palco para abrir a 5ª edição da Expo Preta. Foi ela começar a cantar e o público improvisou uma grande roda em torno das cadeiras do teatro.

Lia entrou em cena nas cores de Iemanjá. O turbante prateado, os colares, as conchas, as pulseiras, os anéis, o brilho. Aos 82 anos, carrega a alegria daquela menina de Itamaracá, Maria Madalena Correia do Nascimento, que sonhou cantar.

Heudes Regis/Divulgação
Foi Lia começar a cantar para o público deixar as cadeiras e improvisar uma grande roda de ciranda no Teatro RioMar - Heudes Regis/Divulgação

A escolha de Lia para abrir a Expo Preta ajuda a traduzir o espírito da feira. Rainha da Ciranda, mestra da cultura popular e reconhecida, em 2025, como Patrimônio Vivo de Pernambuco, ela fez da própria identidade uma exaltação à cultura negra.

"Estou muito feliz em estar aqui no RioMar com vocês. Mais ainda por saber que estou abrindo uma feira de pretas. Eu fico emocionada demais", disse ela, que se intitula uma Preta Cirandeira. Realizada pelo RioMar Recife, em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, a Expo Preta RioMar acontece até o domingo (16), na Praça de Eventos do Piso L1, em frente à escada rolante da entrada principal.

Criada em 2022, a Expo Preta já ajudou a dar visibilidade e abrir novas oportunidades para mais de uma centena de pequenos negócios, aproximando marcas, empreendedores e consumidores. O trabalho também ganhou reconhecimento nacional, com a conquista do Troféu Ouro do Prêmio Abrasce, na categoria Sustentabilidade.

Repertório do show

O repertório ajuda a explicar a conexão imediata de Lia com o público. Clássicos como Minha Ciranda, Eu Sou Lia e Preta Cirandeira atravessam gerações e transformam o teatro em da roda que se forma diante do palco. São canções que carregam a identidade construída por Lia ao longo de décadas e que, aos primeiros versos, encontram reconhecimento na plateia, entre palmas, passos de dança e vozes que acompanham a cirandeira.

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Em outro momento, a ciranda abre espaço para o coco, ritmo igualmente enraizado na cultura popular pernambucana. Lia mostra que seu espetáculo não se limita ao repertório que a consagrou como Rainha da Ciranda, mas é também uma celebração de manifestações que compartilham a mesma origem popular, negra e comunitária.

Em sua interação com o público Lia comentou que está sempre subindo em aviões para fazer shows na Europa e em outros lugares, mas que gosta de estar em Pernambuco. A cirandeira também adiantou que está planejando viagem para a África. "São minhas origens", orgulha-se.    

Com a Expo Preta aberta, o momento agora é de ocupar espaço, firmar identidades e transformar criatividade em oportunidade. Até o fim da feira, empreendedores negros apresentam marcas, produtos e serviços que ajudam a mostrar a força de um mercado movido por repertório próprio e expectativa de crescer.

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Adriana Guarda

adrianaguarda@gmail.com

Jornalista profissional com 25 anos de experiência, faz parte da equipe do Jornal do Commercio há 15 anos. É repórter sênior e esceve sobre Economia, Política, Brasil, Cidades, Cultura e reportagens especiais em todas essas áreas.

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