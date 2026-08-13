Lia de Itamaracá abre a 5ª Expo Preta colocando o público para dançar ciranda no Teatro RioMar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Show da Rainha da Ciranda marca o início da feira dedicada à autoria negra, que reúne cultura, marcas e oportunidades de negócios no RioMar

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Ciranda junta. Basta ter música, mãos para segurar e chão para pisar, que se forma uma roda. Assim aconteceu no Teatro RioMar, na noite desta quinta-feira (13), quando Lia de Itamaracá subiu ao palco para abrir a 5ª edição da Expo Preta. Foi ela começar a cantar e o público improvisou uma grande roda em torno das cadeiras do teatro.

Lia entrou em cena nas cores de Iemanjá. O turbante prateado, os colares, as conchas, as pulseiras, os anéis, o brilho. Aos 82 anos, carrega a alegria daquela menina de Itamaracá, Maria Madalena Correia do Nascimento, que sonhou cantar.

Foi Lia começar a cantar para o público deixar as cadeiras e improvisar uma grande roda de ciranda no Teatro RioMar - Heudes Regis/Divulgação

A escolha de Lia para abrir a Expo Preta ajuda a traduzir o espírito da feira. Rainha da Ciranda, mestra da cultura popular e reconhecida, em 2025, como Patrimônio Vivo de Pernambuco, ela fez da própria identidade uma exaltação à cultura negra.

"Estou muito feliz em estar aqui no RioMar com vocês. Mais ainda por saber que estou abrindo uma feira de pretas. Eu fico emocionada demais", disse ela, que se intitula uma Preta Cirandeira. Realizada pelo RioMar Recife, em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, a Expo Preta RioMar acontece até o domingo (16), na Praça de Eventos do Piso L1, em frente à escada rolante da entrada principal.

Criada em 2022, a Expo Preta já ajudou a dar visibilidade e abrir novas oportunidades para mais de uma centena de pequenos negócios, aproximando marcas, empreendedores e consumidores. O trabalho também ganhou reconhecimento nacional, com a conquista do Troféu Ouro do Prêmio Abrasce, na categoria Sustentabilidade.

Repertório do show

O repertório ajuda a explicar a conexão imediata de Lia com o público. Clássicos como Minha Ciranda, Eu Sou Lia e Preta Cirandeira atravessam gerações e transformam o teatro em da roda que se forma diante do palco. São canções que carregam a identidade construída por Lia ao longo de décadas e que, aos primeiros versos, encontram reconhecimento na plateia, entre palmas, passos de dança e vozes que acompanham a cirandeira.

Em outro momento, a ciranda abre espaço para o coco, ritmo igualmente enraizado na cultura popular pernambucana. Lia mostra que seu espetáculo não se limita ao repertório que a consagrou como Rainha da Ciranda, mas é também uma celebração de manifestações que compartilham a mesma origem popular, negra e comunitária.

Em sua interação com o público Lia comentou que está sempre subindo em aviões para fazer shows na Europa e em outros lugares, mas que gosta de estar em Pernambuco. A cirandeira também adiantou que está planejando viagem para a África. "São minhas origens", orgulha-se.

Com a Expo Preta aberta, o momento agora é de ocupar espaço, firmar identidades e transformar criatividade em oportunidade. Até o fim da feira, empreendedores negros apresentam marcas, produtos e serviços que ajudam a mostrar a força de um mercado movido por repertório próprio e expectativa de crescer.