Escola estadual no Vasco da Gama ganha espaços revitalizados e murais de arte urbana
Intervenções na Escola Estadual Gilberto Freyre incluem recuperação da quadra e pinturas criadas com participação de estudantes da unidade
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A Escola Estadual Gilberto Freyre, no Vasco da Gama, Zona Norte do Recife, recebeu, no último sábado (8), melhorias em espaços de convivência e na quadra esportiva. A ação também levou murais de arte urbana para a unidade, com participação de estudantes na construção das intervenções.
As atividades fazem parte do projeto “Voltando à Escola”, idealizado pelo artista plástico e grafiteiro Ricardo Célio. Antes do início das pinturas, alunos participaram de uma escuta coletiva para apontar espaços importantes da escola e compartilhar ideias para as obras.
Dez estudantes foram selecionados para participar de uma mentoria artística e acompanhar as diferentes etapas de criação dos murais. Os artistas pernambucanos Tati Naara e Marquinhos ATG também participaram das intervenções.
Quadra e áreas de convivência
Além dos murais, a quadra esportiva passou por preparação, recuperação e pintura. Outros espaços de convivência também receberam adequações antes da realização das intervenções artísticas.
Segundo a organização, a proposta foi melhorar ambientes já utilizados pelos estudantes e ampliar as possibilidades de uso desses espaços no cotidiano escolar.
A iniciativa foi realizada pela Suvinil em parceria com o Movimento União BR e integra o projeto “Botar a Cor pra Jogo Muda Tudo”. A ação na Escola Estadual Gilberto Freyre encerra o ciclo de atividades desenvolvido pelo projeto na comunidade Vasco da Gama.
O trabalho também incluiu a restauração da quadra do Vasco da Gama, intervenções artísticas no entorno e atividades de mobilização social e cultural na comunidade.
Para Ricardo Célio, a participação dos estudantes foi uma das principais etapas do projeto. A ideia, segundo o artista, foi permitir que os jovens apresentassem suas percepções sobre a escola e participassem da construção das obras.