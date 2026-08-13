CineSolarzinho terá sessões gratuitas de filmes infantis em quatro cidades de Pernambuco
Projeto de cinema itinerante movido a energia solar terá sessões gratuitas em Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana
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O CineSolarzinho, projeto de cinema itinerante movido a energia solar, terá sessões gratuitas em quatro municípios da Região Metropolitana do Recife entre os dias 18 e 21 de agosto. A programação inclui a exibição de curtas-metragens voltados ao público infantil.
As sessões serão realizadas em Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu e Goiana, sempre ao ar livre. Os filmes abordam temas como meio ambiente, amizade, inclusão, ciência e brincadeiras. As produções contam com recursos de acessibilidade.
Em Cabo de Santo Agostinho, a programação acontece na terça-feira (18), na Praça do Idoso, em Ponte dos Carvalhos. Haverá sessões às 19h e às 20h, com curtas sobre meio ambiente e infância.
Na quarta-feira (19), o CineSolarzinho estará em Abreu e Lima, na Academia das Cidades de Caetés I. As exibições estão marcadas para 18h e 19h, com filmes sobre cooperação, amizade, luz, sonho e inclusão.
Já em Igarassu, na quinta-feira (20), as sessões serão realizadas às 19h e às 20h, em frente à Associação de Moradores da Vila Fachesf, no bairro de Santa Rita.
O circuito termina em Goiana, na sexta-feira (21). As exibições ocorrerão às 19h e às 20h, em frente à sede do Caboclinho Tupynambá.
Oficinas em escolas públicas
Além das sessões, o projeto prevê três oficinas em escolas públicas. As atividades abordam questões ambientais e introduzem estudantes à produção audiovisual por meio da técnica de stop motion.
Durante as oficinas, os participantes produzem coletivamente um curta-metragem utilizando celulares e tablets. Os trabalhos serão apresentados durante as sessões de cinema.
O CineSolarzinho é realizado pela Brazucah Produções e pelo Ministério da Cultura, com recursos da Lei Rouanet. Nesta edição, o circuito passa por 11 cidades de Pernambuco, Bahia, Sergipe e Paraíba.
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