Ação da Amazon, 'Encha Seu Kindle' promete livros de graça e com desconto; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Autores independentes e editoras disponibilizam eBooks gratuitamente ou com descontos de mais de 90% exclusivamente nesta quinta-feira

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Nos últimos anos, o mês de agosto passou a ser aguardado pelos apreciadores de leitura no Brasil por marcar o chamado "Dia do Encha seu Kindle". Em 2026, a data será celebrada nesta quinta-feira, 13.

O evento virtual oferece uma oportunidade para quem busca novos títulos para a biblioteca digital: autores independentes e editoras disponibilizam eBooks gratuitamente ou com descontos de mais de 90% exclusivamente nesta data. Assim, é possível aproveitar as ofertas para baixar obras e armazená-las no Kindle dispositivo de leitura digital da Amazon.

Para obter os livros, basta procurar pelos títulos em promoção e baixar diretamente no leitor virtual. Para quem não tem um Kindle, a Amazon ainda sugere que as pessoas baixem o aplicativo gratuito Kindle no smartphone ou tablet. O app está disponível para iOS e Android, ou pelo computador através do Kindle Cloud Reader.

Quais são os destaques do catálogo deste ano?

Os leitores terão à disposição um acervo diversificado com categorias como ficção, romantasia, suspense, negócios e infantojuvenis. Os principais destaques incluem:

Autores Independentes (KDP): Milhares de títulos gratuitos e em promoção, impulsionando a carreira de novos escritores nacionais.

Editoras parceiras: Obras selecionadas de mais de 130 editoras de renome, como Intrínseca, Nova Fronteira, HarperCollins Brasil Companhia das Letras, Thomas Nelson Brasil, Biblioteca Azul e Conrad, com descontos de mais de 90%.

Clássicos da Literatura Gratuitos: Obras de Franz Kafka, William Shakespeare, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Edgar Allan Poe, Platão e Eça de Queiroz disponíveis para download sem custo.

Como surgiu o 'Encha seu Kindle'?

A iniciativa foi criada pela influenciadora de literatura Íris, da página Divulga Nacional (@divulganacionaloficial), em parceria com a Kindle Direct Publishing da Amazon.