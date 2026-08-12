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Cultura | Notícia

"Naná – Um Griô Pelo Mundo": os muitos mundos de Naná Vasconcelos serão documentados em filme

Novo documentário revisita a trajetória do percussionista a partir de registros inéditos, memórias e pesquisas sobre sua obra

Por Laís Nascimento Publicado em 12/08/2026 às 14:05
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Documentário "Naná - Um Griô Pelo Mundo" está em produção - RICARDO B. LABASTIES/JC IMAGEM

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Um dos grandes nomes da música brasileira, o percussionista pernambucano Naná Vasconcelos (1944-2016) terá a vida e a obra revisitadas no documentário “Naná – Um Griô Pelo Mundo”.

Dirigido e roteirizado por Patrícia Palumbo e Alessandra Dorgan, o filme terá como matéria-prima arquivos inéditos do acervo do multi-instrumentista, além de pesquisas desenvolvidas pela Cátedra Naná Vasconcelos, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

O projeto foi lançado nesta terça-feira (11), na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). A proposta é ampliar o alcance do legado de um artista que levou a percussão brasileira para diferentes partes do mundo e fez da música um território de encontro entre culturas, tradições e espiritualidade.

Naná foi eleito oito vezes o melhor percussionista do mundo pela DownBeat, revista de jazz norte-americana, e foi o brasileiro mais premiado no Grammy, com oito estatuetas.

O documentário será construído a partir de imagens raras, registros inéditos e depoimentos de nomes importantes da música.

O trabalho de pesquisa e organização do material está sendo realizado pela Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional (Fadurpe), vinculada à UFRPE, em parceria com a equipe responsável pelo filme.

A primeira etapa, desenvolvida há cerca de um ano e meio, envolve a catalogação, digitalização e estudo de fotografias, manuscritos, gravações inéditas e documentos que revelam diferentes momentos da trajetória de Naná.

“É uma história que precisa ser contada. Depois do leque aberto, a gente vai construir a narrativa, mas não é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão: é uma ideia na cabeça e um acervo que a gente está buscando no Brasil e no mundo”, afirma Patrícia Palumbo, em entrevista ao Jornal do Commercio.

O acervo é administrado por Patrícia Vasconcelos, viúva de Naná e curadora de sua obra. Para ela, a pesquisa acadêmica e documental dá ao projeto a possibilidade de reconstruir a trajetória do artista a partir de uma base sólida.

“É deixar a história dele bem escrita e bem fundamentada. É muito forte para mim saber que quem vai cursar esse percurso já teve contato e pesquisa prévia”, afirma.

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Surpresas escondidas no acervo

Eduarda Nóbrega/JC
Milhares de itens do acervo de Naná Vasconcelos estão sendo catalogados - Eduarda Nóbrega/JC

Apesar de conhecer de perto a trajetória de Naná, por meio de entrevistas e apresentações do percussionista e de artistas que trabalharam com ele, a diretora conta que a pesquisa tem revelado aspectos inesperados de sua personalidade e de sua produção artística.

“Eu tenho na minha cabeça uma linha do tempo e um entendimento do trabalho dele enquanto instrumentista, enquanto compositor, enquanto um cara que foi disruptivo e propôs coisas novas. Eu tenho um Naná, mas ele tem muitas surpresas. Tem sido muito interessante porque muitos pontos a gente consegue já ligar e outros a gente está descobrindo. São muitas facetas e é um trabalho absolutamente delicioso”, conta.

Para a diretora, a dimensão múltipla do artista será um dos desafios do filme. “O grande desafio vai ser entender na ilha de montagem o que privilegiar e o que deixar de fora”, diz.

Palumbo também dirigiu, ao lado de Alessandra Dorgan, o documentário “Luiz Melodia – No Coração do Brasil” (2024). No filme, entrevistas de Melodia são costuradas às suas próprias composições e a acontecimentos da história brasileira.

Com Naná, porém, a construção narrativa deverá seguir outro caminho. A diretora afirma que o novo documentário será guiado por uma dimensão mais subjetiva da obra de Naná.

Em vez de buscar apenas uma cronologia dos fatos, o filme pretende investigar as sensações, escolhas e caminhos que atravessaram sua trajetória.

“Naná é impressionista, então a gente tem que entender o que ele está contando através da impressão que as músicas dele causam na gente, das escolhas que ele fez artisticamente, dos lugares para onde ele foi, para onde a vida levou ele. Tem uma subjetividade que a gente vai ter que escavar e vai ter um desafio maior”, explica Palumbo.

Essa busca também se relaciona ao próprio título do filme. Na tradição de povos da África Ocidental, o griô é associado à preservação e transmissão da memória, das histórias, dos conhecimentos e das tradições de uma comunidade.

Intitular Naná de “griô pelo mundo” sugere uma leitura de sua trajetória como a de um artista que levou consigo memórias e sonoridades de Pernambuco enquanto incorporava novas experiências aos caminhos da música.

O documentário nasce do encontro entre arquivo, pesquisa e memória para revelar novas camadas de Naná e ampliar o olhar sobre seu legado para além do percussionista premiado internacionalmente e eternizado nas aberturas do Carnaval do Recife.

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter de cidades e urbanismo.

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