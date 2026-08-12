Iphan promove atividades em comemoração ao Mês do Patrimônio Cultural em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A programação também inclui a exibição do documentário "Igarassu: Espaço de Memórias", em diferentes datas, no Sobrado do Imperador, em Igarassu

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O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) promove, nesta quinta-feira (13), a palestra “Patrimônio Cultural Submerso: perspectivas da Arqueologia Subaquática em Pernambuco”, na sede da Superintendência Regional, no Recife (PE). A ação, que acontece das 10h às 12h, ocorre em comemoração ao Mês do Patrimônio Cultural.

A programação também inclui a exibição do documentário “Igarassu: Espaço de Memórias”, em diferentes datas, no Sobrado do Imperador, em Igarassu.

Mês do Patrimônio

Durante todo o mês de agosto serão promovidas ações em celebração ao Mês do Patrimônio que, em 2026, tem como tema “Patrimônio Criativo: Inclusão Produtiva, Trabalho e Renda".

O Dia do Patrimônio é celebrado em 17 de agosto, data que convida à reflexão sobre a importância da memória, da diversidade cultural e da preservação dos bens que compõem o patrimônio cultural brasileiro, tanto material quanto imaterial.

A escolha do dia 17 foi uma homenagem ao advogado e escritor Rodrigo Melo Franco de Andrade, que fundou o Iphan em 1937, e também tem seu nome no Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade.

Serviço:

Palestra “Patrimônio Cultural Submerso: perspectivas da Arqueologia Subaquática em Pernambuco”



Data: 13 de agosto



Horário: 10h às 12h



Local: Auditório da Superintendência do Iphan em Pernambuco

Exibição do documentário “Igarassu: Espaço de Memórias”

