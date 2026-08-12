Iphan promove atividades em comemoração ao Mês do Patrimônio Cultural em Pernambuco
A programação também inclui a exibição do documentário "Igarassu: Espaço de Memórias", em diferentes datas, no Sobrado do Imperador, em Igarassu
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O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) promove, nesta quinta-feira (13), a palestra “Patrimônio Cultural Submerso: perspectivas da Arqueologia Subaquática em Pernambuco”, na sede da Superintendência Regional, no Recife (PE). A ação, que acontece das 10h às 12h, ocorre em comemoração ao Mês do Patrimônio Cultural.
A programação também inclui a exibição do documentário “Igarassu: Espaço de Memórias”, em diferentes datas, no Sobrado do Imperador, em Igarassu.
Mês do Patrimônio
Durante todo o mês de agosto serão promovidas ações em celebração ao Mês do Patrimônio que, em 2026, tem como tema “Patrimônio Criativo: Inclusão Produtiva, Trabalho e Renda".
O Dia do Patrimônio é celebrado em 17 de agosto, data que convida à reflexão sobre a importância da memória, da diversidade cultural e da preservação dos bens que compõem o patrimônio cultural brasileiro, tanto material quanto imaterial.
A escolha do dia 17 foi uma homenagem ao advogado e escritor Rodrigo Melo Franco de Andrade, que fundou o Iphan em 1937, e também tem seu nome no Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade.
Serviço:
Palestra “Patrimônio Cultural Submerso: perspectivas da Arqueologia Subaquática em Pernambuco”
- Data: 13 de agosto
- Horário: 10h às 12h
- Local: Auditório da Superintendência do Iphan em Pernambuco
Exibição do documentário “Igarassu: Espaço de Memórias”
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- Datas: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 24 de agosto
- Horário: 14h às 16h
- Local: Sobrado do Imperador
- Enderço: R. Barbosa Lima, 148 - Centro, Igarassu