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Cultura | Notícia

FERA Audiovisual reúne mostras, pré-estreias e encontros sobre diversidade no cinema

Terceira edição do festival ocupa salas do Cinema da Fundação e espaços da Fundação Joaquim Nabuco com programação até 29 de agosto

Por JC Publicado em 12/08/2026 às 11:45
FERA – Feminismo e Equidade para Reinventar o Audiovisual será realizado até 29 de agosto, no Recife
FERA – Feminismo e Equidade para Reinventar o Audiovisual será realizado até 29 de agosto, no Recife - Divulgação

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O FERA – Feminismo e Equidade para Reinventar o Audiovisual chega à terceira edição no Recife com uma programação dedicada à formação, circulação de obras, troca de experiências e fortalecimento de mulheres cis, pessoas trans, travestis e pessoas não-binárias no cinema nacional.

Até 29 de agosto, o festival discute criação cinematográfica, direitos autorais, acessibilidade, memória, animação e os desafios da diversidade no setor.

Com programação gratuita e aberta ao público, o FERA ocupa as salas Museu e Derby do Cinema da Fundação e espaços da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). Parte das atividades contará com acessibilidade em Libras.

Nesta quinta-feira (13), serão promovidas duas aulas abertas no campus Derby da Fundaj: uma sobre os caminhos legais de uma produção, da concepção à distribuição, e outra sobre práticas inclusivas nas diferentes etapas da produção audiovisual.

Na sexta-feira (14), o Cinema da Fundação – Museu recebe a Mostra FERA, com curtas-metragens realizados por participantes de edições anteriores do festival. Após a sessão, realizadoras e integrantes das equipes conversam com o público sobre os processos criativos e as experiências de produção dos filmes.

Na semana seguinte, a programação amplia o diálogo entre cinema, memória e representatividade. Entre os destaques estão rodas de conversa sobre preservação de acervos, movimentos sociais, comunicação popular e narrativas dissidentes, além de sessões especiais e pré-estreias.

No dia 18, o festival apresenta a pré-estreia de “Segunda Pele”, seguida de bate-papo com a diretora Déa Ferraz e integrantes da criação do longa. Já no dia 21, a cineasta pernambucana Milena Times participa de uma sessão especial com obras de sua trajetória, seguida de masterclass sobre seus processos criativos e sua atuação no cinema brasileiro.

Outro destaque é a pré-estreia de “Nosso Segredo”, de Grace Passô, marcada para 23 de agosto, na sala Derby do Cinema da Fundação. A sessão, que terá venda de ingressos, será seguida de debate com a diretora e a coprodutora Rachel Ellis, com mediação da pesquisadora e curadora Carol Almeida.

O encerramento, no dia 29 de agosto, no Cinema da Fundação – Museu, terá uma nova sessão da Mostra FERA, com produções desenvolvidas por participantes de edições anteriores e debate entre realizadoras e integrantes das equipes dos filmes.

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Serviço

III FERA Audiovisual – Feminismo e Equidade para Reinventar o Audiovisual
Data: até 29 de agosto
Local: Cinema da Fundação – Museu (Casa Forte) e Cinema da Fundação – Derby
Programação: gratuita e aberta ao público, exceto a sessão de pré-estreia do filme “Nosso Segredo” (23/08), que terá venda de ingressos. Parte da programação contará com acessibilidade em Libras.

13 de agosto (quinta-feira)
15h às 17h | Fundaj Derby - Sala João Cardoso Aires
Aula aberta – "A cadeia de direitos de um projeto audiovisual: da ideia até a distribuição"
Com a advogada Thaís Sales, especialista em direitos autorais e assessoria jurídica para o audiovisual.

18h30 às 20h30 | Fundaj Derby - Sala João Cardoso Aires
Aula aberta – "Acessibilidade no audiovisual: da ideia até a distribuição"
Com Andreza Nóbrega (VouSer Acessibilidade), abordando práticas inclusivas em todas as etapas da produção audiovisual.

14 de agosto (sexta-feira)
18h30 | Cinema da Fundação – Museu (Casa Forte)
Mostra FERA
Exibição de curtas-metragens realizados por mulheres, pessoas trans e não-binárias participantes de edições anteriores do festival, seguida de debate com realizadoras e equipes dos filmes.

17 de agosto (segunda-feira)
18h30 às 21h | Cinema da Fundação – Museu (Casa Forte)
Roda de conversa – "Memórias feministas nas imagens: movimentos sociais, resistência e retomada" (com acessibilidade em Libras)
Participação de Cynthia Falcão, Jarluzia Tapuya, Lara Buitron e Odara Canuto, mediação de Nathália Gomes.

18 de agosto (terça-feira)
18h30 às 21h30 | Cinema da Fundação – Museu (Casa Forte)
Pré-estreia do filme “Segunda Pele”
Exibição seguida de bate-papo com a diretora Déa Ferraz e integrantes da criação coletiva do longa, mediação de Carla Italiano.

20 de agosto (sexta-feira)
18h30 às 21h | Fundaj Derby - Sala Aloísio Magalhães
Roda de conversa – "Poéticas de um novo mundo: o processo de construção artística de narrativas dissidentes” Memórias feministas nas imagens: movimentos sociais, resistência e retomada" (com acessibilidade em Libras)
Participação de Ayla Oliveira, Carlota Pereira, Naya Lopes e Kalor Pacheco, mediação de Danielle Valentim.

21 de agosto (sexta-feira)
18h30 às 21h30 | Cinema da Fundação – Museu (Casa Forte)
Encontro com Milena Times – Mostra de filmes e masterclass (com acessibilidade em Libras)
Sessão especial com exibição de obras da cineasta pernambucana, seguida de masterclass sobre sua trajetória e processos criativos no cinema brasileiro.

23 de agosto (domingo)
18h30 às 20h30 | Cinema da Fundação – Derby
Pré-estreia do longa "Nosso Segredo" (sessão com venda de ingressos)
Exibição do filme de Grace Passô, seguida de debate com a diretora, a coprodutora Rachel Ellis e mediação da pesquisadora e curadora Carol Almeida.

24 de agosto (segunda-feira)
18h30 às 20h30 | Cinema da Fundação – Derby
Roda de conversa – "Ocupando espaços na animação: percursos criativos e mercado" (com acessibilidade em Libras)
Com Nara Aragão, Chia Beloto, Marila Cantuária e Aishá Lourenço, mediação de Amandine Goisbault.

29 de agosto (sábado)
18h30 às 21h30 | Cinema da Fundação – Museu (Casa Forte)
Encerramento – Mostra FERA
Exibição de curtas-metragens produzidos por mulheres, pessoas trans e não-binárias participantes das edições anteriores do FERA Audiovisual, seguida de debate com realizadoras e equipes dos filmes.

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