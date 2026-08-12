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Cultura | Notícia

Após rejeição em abril, Câmara do Recife aprova título de cidadão recifense para Wagner Moura

Projeto foi sugerido pelo vereador Carlos Muniz (PSB) após projeção internacional do filme "O Agente Secreto", protagonizado pelo ator baiano

Por JC Publicado em 12/08/2026 às 9:34 | Atualizado em 12/08/2026 às 9:36
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Câmara aprova título de cidadão recifense para Wagner Moura - JORDAN STRAUSS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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A Câmara Municipal do Recife aprovou, nesta terça-feira (11), o título de cidadão recifense ao ator, diretor, roteirista, produtor e músico baiano Wagner Moura. De autoria do vereador Carlos Muniz (PSB), o projeto teve 25 votos favoráveis e três contrários – dos vereadores Eduardo Moura (Novo), Gilson Machado Filho (Podemos) e Thiago Medina (PL).

A proposta havia sido votada no último mês de abril e rejeitada, pois mesmo tendo obtido a maioria dos votos, não alcançou o quórum mínimo.

O título foi sugerido após a projeção internacional do filme “O Agente Secreto”, ambientado no Recife dos anos 1970 e dirigido pelo cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho. A produção foi indicada ao Oscar em quatro categorias e conquistou dois Globos de Ouro, incluindo o de melhor ator para Wagner Moura, protagonista da obra.

“Wagner Moura teve 11 prêmios individuais e uma indicação ao Oscar. Tudo isso colocou, não só Recife, como também a história que a gente tem que propagar por gerações. E esse filme vai ficar, ad eternum, no mundo cinematográfico, no mundo todo”, destacou Carlos Muniz.

Durante a sessão, o vereador Eduardo Moura discordou da homenagem. “Título para Wagner Moura ou para qualquer pessoa que nunca fez nada pelo Recife. Inclusive neguei aqui e disse não a título para padre, pedido pelo meu companheiro de partido, porque nunca fez nada pelo Recife, porque eu sou coerente”.

O vereador Gilson Machado Filho compartilhou da opinião e afirmou que o ator defende o socialismo, mas “mora na Califórnia, usufruindo do melhor que o capitalismo pode trazer para nossa sociedade”.

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