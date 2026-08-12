Após rejeição em abril, Câmara do Recife aprova título de cidadão recifense para Wagner Moura

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Projeto foi sugerido pelo vereador Carlos Muniz (PSB) após projeção internacional do filme "O Agente Secreto", protagonizado pelo ator baiano

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A Câmara Municipal do Recife aprovou, nesta terça-feira (11), o título de cidadão recifense ao ator, diretor, roteirista, produtor e músico baiano Wagner Moura. De autoria do vereador Carlos Muniz (PSB), o projeto teve 25 votos favoráveis e três contrários – dos vereadores Eduardo Moura (Novo), Gilson Machado Filho (Podemos) e Thiago Medina (PL).

A proposta havia sido votada no último mês de abril e rejeitada, pois mesmo tendo obtido a maioria dos votos, não alcançou o quórum mínimo.

O título foi sugerido após a projeção internacional do filme “O Agente Secreto”, ambientado no Recife dos anos 1970 e dirigido pelo cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho. A produção foi indicada ao Oscar em quatro categorias e conquistou dois Globos de Ouro, incluindo o de melhor ator para Wagner Moura, protagonista da obra.

“Wagner Moura teve 11 prêmios individuais e uma indicação ao Oscar. Tudo isso colocou, não só Recife, como também a história que a gente tem que propagar por gerações. E esse filme vai ficar, ad eternum, no mundo cinematográfico, no mundo todo”, destacou Carlos Muniz.

Durante a sessão, o vereador Eduardo Moura discordou da homenagem. “Título para Wagner Moura ou para qualquer pessoa que nunca fez nada pelo Recife. Inclusive neguei aqui e disse não a título para padre, pedido pelo meu companheiro de partido, porque nunca fez nada pelo Recife, porque eu sou coerente”.

O vereador Gilson Machado Filho compartilhou da opinião e afirmou que o ator defende o socialismo, mas “mora na Califórnia, usufruindo do melhor que o capitalismo pode trazer para nossa sociedade”.

