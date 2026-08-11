Orquestra Meninas e Meninos da Alegria estreia nova turnê no Teatro do Parque
Espetáculo "Pernambuco dança assim" reúne música, teatro e dança em uma celebração aos ritmos e manifestações culturais do estado
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A Orquestra Meninas e Meninos da Alegria, formada por jovens de Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco, estreia a terceira turnê do grupo no dia 16 de agosto, no Teatro do Parque, no Recife. Será a primeira vez que uma turnê da orquestra começa em um teatro na capital.
Espetáculo muito artístico
O espetáculo “Pernambuco dança assim” combina música, dança e dramaturgia para contar a história de um viajante que chega ao estado e se depara com uma disputa entre o Carnaval e o São João. Ao longo da apresentação, ritmos como frevo, forró, ciranda, xaxado, maracatu e referências à música armorial mostram a diversidade cultural pernambucana.
“Existe sempre essa brincadeira sobre qual é a maior festa de Pernambuco, se é o Carnaval ou o São João. O espetáculo parte dessa disputa, mas mostra que Pernambuco dança de todas as formas, com uma diversidade enorme de ritmos e manifestações”, explica o autor e diretor cênico, Marcello Henrique.
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Criada em 2022 pela ONG Giral, a orquestra reúne atualmente 35 jovens entre 10 e 21 anos. Mais de 500 crianças e adolescentes já participaram das atividades de formação musical do projeto. Em 2024, o grupo realizou dez apresentações e, no ano seguinte, passou por 14 cidades pernambucanas. Para 2026, a proposta é ampliar a circulação para outros estados.
Serviço
- Espetáculo: Pernambuco dança assim
- Data: 16 de agosto de 2026, domingo
- Horário: 16h
- Abertura dos portões: 15h
- Local: Teatro do Parque, Recife
- Duração: aproximadamente 1 hora
- Ingressos: retirada pela plataforma Sympla e distribuição de ingressos físicos