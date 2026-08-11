Fernanda Torres traz espetáculo ‘A Casa dos Budas Ditosos’ para Recife em setembro
Monólogo baseado na obra de João Ubaldo Ribeiro será apresentado no Teatro Guararapes nos dias 2 e 3 de setembro
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A atriz Fernanda Torres retorna aos palcos de Pernambuco com o espetáculo A Casa dos Budas Ditosos. A peça será apresentada nos dias 2 e 3 de setembro, no Teatro Guararapes, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
O espetáculo é uma adaptação do romance homônimo de João Ubaldo Ribeiro e tem direção de Domingos de Oliveira. Em cena, Fernanda interpreta uma mulher baiana de 68 anos, identificada como CLB, que narra suas memórias e experiências sexuais ao longo da vida, abordando temas como desejo, liberdade, moral e sexualidade.
A peça marcou a trajetória teatral da atriz e foi originalmente adaptada para os palcos no início dos anos 2000. Após mais de duas décadas, Fernanda Torres retomou o monólogo em 2026, depois de viver um período de grande projeção internacional com o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.
Espetáculo ganhou novo público após ‘Ainda Estou Aqui’
O retorno aos palcos acontece após um período de intensa exposição internacional para Fernanda Torres. A repercussão de Ainda Estou Aqui, que rendeu à atriz uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz, aumentou a procura por suas apresentações teatrais.
Na temporada realizada em São Paulo, em junho, os ingressos tiveram alta procura e algumas sessões chegaram a esgotar.
A peça também passou por Salvador, onde a procura foi tão alta que novas sessões precisaram ser acrescentadas após os ingressos se esgotarem rapidamente.
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