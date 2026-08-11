Artista pernambucana lança livro que aproxima pintura e ancestralidade afro-indígena

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Sonhos para a terra", de ianah, aproxima arte, território e regeneração ambiental e transforma cultura, memória e pertencimento em matéria de criação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Cores que carregam memórias de paisagens de Pernambuco e dialogam com a ancestralidade afro-indígena integram a pesquisa da artista visual ianah.

Em uma investigação que aproxima arte, território e regeneração ambiental, a pernambucana transforma cultura, memória e pertencimento em matéria de criação e estudo.

Essa trajetória de uma década está reunida em “Sonhos para a terra”, novo livro de ianah publicado pela editora Propágulo.

A obra reúne trabalhos artísticos, registros de processos e ensaios críticos que acompanham o desenvolvimento de uma pesquisa construída em diálogo com comunidades, paisagens e saberes tradicionais.

Um dos trabalhos que sintetizam essa trajetória surgiu no centro do Recife, em 2023. Para criar um mural em homenagem à Mestra Aurinha do Coco, referência fundamental da cultura popular pernambucana, ianah produziu geotintas a partir de barros coletados em Recife, Olinda, Paulista e Camaragibe.

A relação com a terra é central em sua prática. A artista utiliza materiais que carregam características geológicas, históricas e simbólicas dos lugares de onde são extraídos, transformando-os em pigmentos e incorporando ao trabalho as histórias e paisagens de seus territórios de origem.

“Entendo a terra como tecnologia de memória e de futuro. Ao se transformarem em tinta, as terras levam consigo as histórias, paisagens e sonhos que a constituem. Este livro vem da vontade de compartilhar uma trajetória poética construída em diálogo com as coletividades que fui conhecendo em minha trajetória, mostrando que a arte também é feita de imaginação coletiva”, afirma.

Livro "Sonhos para a terra", de ianah, tem lançamento previsto para dezembro de 2026 - Divulgação

A publicação conta com textos inéditos das curadoras Ana Lira, Ariana Nuala e Clarissa Diniz, que analisam diferentes dimensões da pesquisa da artista e aproximam questões ecológicas, políticas, comunitárias, espirituais e territoriais dos procedimentos que estruturam a prática de ianah.

O lançamento de “Sonhos para a terra” está previsto para dezembro de 2026. Até 25 de agosto, a Propágulo realiza uma campanha de financiamento coletivo em formato de pré-venda para viabilizar a edição trilíngue, incorporar aprimoramentos gráficos e ampliar a circulação da obra no Brasil e no exterior.

Serviço

Livro: “Sonhos para a terra”

Artista: ianah

Editora: Propágulo

Campanha de financiamento coletivo: até 25 de agosto de 2026

Lançamento previsto: dezembro de 2026

