Artista pernambucana lança livro que aproxima pintura e ancestralidade afro-indígena
"Sonhos para a terra", de ianah, aproxima arte, território e regeneração ambiental e transforma cultura, memória e pertencimento em matéria de criação
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Cores que carregam memórias de paisagens de Pernambuco e dialogam com a ancestralidade afro-indígena integram a pesquisa da artista visual ianah.
Em uma investigação que aproxima arte, território e regeneração ambiental, a pernambucana transforma cultura, memória e pertencimento em matéria de criação e estudo.
Essa trajetória de uma década está reunida em “Sonhos para a terra”, novo livro de ianah publicado pela editora Propágulo.
A obra reúne trabalhos artísticos, registros de processos e ensaios críticos que acompanham o desenvolvimento de uma pesquisa construída em diálogo com comunidades, paisagens e saberes tradicionais.
Um dos trabalhos que sintetizam essa trajetória surgiu no centro do Recife, em 2023. Para criar um mural em homenagem à Mestra Aurinha do Coco, referência fundamental da cultura popular pernambucana, ianah produziu geotintas a partir de barros coletados em Recife, Olinda, Paulista e Camaragibe.
A relação com a terra é central em sua prática. A artista utiliza materiais que carregam características geológicas, históricas e simbólicas dos lugares de onde são extraídos, transformando-os em pigmentos e incorporando ao trabalho as histórias e paisagens de seus territórios de origem.
“Entendo a terra como tecnologia de memória e de futuro. Ao se transformarem em tinta, as terras levam consigo as histórias, paisagens e sonhos que a constituem. Este livro vem da vontade de compartilhar uma trajetória poética construída em diálogo com as coletividades que fui conhecendo em minha trajetória, mostrando que a arte também é feita de imaginação coletiva”, afirma.
A publicação conta com textos inéditos das curadoras Ana Lira, Ariana Nuala e Clarissa Diniz, que analisam diferentes dimensões da pesquisa da artista e aproximam questões ecológicas, políticas, comunitárias, espirituais e territoriais dos procedimentos que estruturam a prática de ianah.
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O lançamento de “Sonhos para a terra” está previsto para dezembro de 2026. Até 25 de agosto, a Propágulo realiza uma campanha de financiamento coletivo em formato de pré-venda para viabilizar a edição trilíngue, incorporar aprimoramentos gráficos e ampliar a circulação da obra no Brasil e no exterior.
Serviço
Livro: “Sonhos para a terra”
Artista: ianah
Editora: Propágulo
Campanha de financiamento coletivo: até 25 de agosto de 2026
Lançamento previsto: dezembro de 2026