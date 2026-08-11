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Cultura | Notícia

Artista pernambucana lança livro que aproxima pintura e ancestralidade afro-indígena

"Sonhos para a terra", de ianah, aproxima arte, território e regeneração ambiental e transforma cultura, memória e pertencimento em matéria de criação

Por Laís Nascimento Publicado em 11/08/2026 às 14:03
ianah produz geotintas a partir de barros coletados no território pernambucano
ianah produz geotintas a partir de barros coletados no território pernambucano - Divulgação

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Cores que carregam memórias de paisagens de Pernambuco e dialogam com a ancestralidade afro-indígena integram a pesquisa da artista visual ianah.

Em uma investigação que aproxima arte, território e regeneração ambiental, a pernambucana transforma cultura, memória e pertencimento em matéria de criação e estudo.

Essa trajetória de uma década está reunida em “Sonhos para a terra”, novo livro de ianah publicado pela editora Propágulo.

A obra reúne trabalhos artísticos, registros de processos e ensaios críticos que acompanham o desenvolvimento de uma pesquisa construída em diálogo com comunidades, paisagens e saberes tradicionais.

Um dos trabalhos que sintetizam essa trajetória surgiu no centro do Recife, em 2023. Para criar um mural em homenagem à Mestra Aurinha do Coco, referência fundamental da cultura popular pernambucana, ianah produziu geotintas a partir de barros coletados em Recife, Olinda, Paulista e Camaragibe.

A relação com a terra é central em sua prática. A artista utiliza materiais que carregam características geológicas, históricas e simbólicas dos lugares de onde são extraídos, transformando-os em pigmentos e incorporando ao trabalho as histórias e paisagens de seus territórios de origem.

“Entendo a terra como tecnologia de memória e de futuro. Ao se transformarem em tinta, as terras levam consigo as histórias, paisagens e sonhos que a constituem. Este livro vem da vontade de compartilhar uma trajetória poética construída em diálogo com as coletividades que fui conhecendo em minha trajetória, mostrando que a arte também é feita de imaginação coletiva”, afirma.

Divulgação
Livro "Sonhos para a terra", de ianah, tem lançamento previsto para dezembro de 2026 - Divulgação

A publicação conta com textos inéditos das curadoras Ana Lira, Ariana Nuala e Clarissa Diniz, que analisam diferentes dimensões da pesquisa da artista e aproximam questões ecológicas, políticas, comunitárias, espirituais e territoriais dos procedimentos que estruturam a prática de ianah.

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O lançamento de “Sonhos para a terra” está previsto para dezembro de 2026. Até 25 de agosto, a Propágulo realiza uma campanha de financiamento coletivo em formato de pré-venda para viabilizar a edição trilíngue, incorporar aprimoramentos gráficos e ampliar a circulação da obra no Brasil e no exterior.

Serviço

Livro: “Sonhos para a terra”
Artista: ianah
Editora: Propágulo
Campanha de financiamento coletivo: até 25 de agosto de 2026
Lançamento previsto: dezembro de 2026

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter de cidades e urbanismo.

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