Livro sobre música armorial será lançado na Academia Pernambucana de Letras

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Novo ensaio de Carlos Eduardo Amaral analisa as origens, influências e transformações da música armorial desde os anos 1970 em Pernambuco

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O jornalista e crítico musical Carlos Eduardo Amaral lança, no sábado (15), o livro “À guisa de arcadas de rabeca e ponteados de viola: ensaio sobre a música armorial”. A cerimônia será realizada às 15h, na Academia Pernambucana de Letras (APL), no bairro das Graças, no Recife.

Com entrada gratuita, o lançamento terá a distribuição de 200 exemplares ao público. Para receber uma cópia, será necessário preencher um formulário disponibilizado no perfil @musicaarmorial, no Instagram.

Produzido com incentivo do Funcultura, o ensaio apresenta uma análise estética e crítica da música armorial a partir do repertório da Orquestra Armorial de Câmara de Pernambuco e do Quinteto Armorial, grupos que tiveram atuação de destaque na década de 1970.

Livro aborda origens da música armorial

A pesquisa percorre os antecedentes conceituais do Movimento Armorial e chega a obras de músicos contemporâneos. Entre as referências abordadas estão o Manifesto Regionalista de 1926, de Gilberto Freyre, e o Ensaio sobre a música brasileira, publicado por Mário de Andrade em 1928.

O trabalho também destaca a trajetória do compositor fluminense César Guerra-Peixe, que viveu no Recife entre 1949 e 1952. Durante o período, suas concepções musicais passaram por mudanças que tiveram influência em sua produção posterior.

Segundo Carlos Eduardo Amaral, o Movimento Armorial ainda apresenta possibilidades de pesquisa e reflexão, apesar da existência de iniciativas de revalorização do movimento nas artes visuais e na literatura.

Na música, o autor destaca a permanência do repertório da Orquestra Armorial e do Quinteto Armorial, que continua sendo executado, especialmente em Pernambuco.

Amaral afirma que a escassez de livros dedicados especificamente à música armorial o levou a produzir também um e-book introdutório sobre o tema, posteriormente traduzido para inglês e espanhol.

Orquestra e Quinteto Armorial

O livro aborda ainda as diferenças entre as duas principais formações ligadas à música armorial nos anos 1970.

De acordo com a pesquisa, a utilização de instrumentos populares, a sonoridade e a proposta estética da Orquestra Armorial de Câmara contribuíram para uma divergência entre Ariano Suassuna e integrantes do grupo.

A partir disso, Suassuna reuniu músicos mais jovens e participou da formação do Quinteto Armorial. O grupo ampliou as possibilidades musicais exploradas pelo movimento e incorporou referências sonoras renascentistas.

O ensaio também aponta que a Orquestra e o Quinteto não foram as únicas experiências voltadas à criação de uma sonoridade armorial durante a década de 1970.

Compositores e grupos posteriores passaram a se aproximar, se afastar ou combinar características desses modelos. A pesquisa identifica uma mudança conceitual mais significativa na virada para o século XXI.

O livro apresenta ainda uma relação de obras com o objetivo de reunir um inventário da produção relacionada à música armorial.

Serviço

Lançamento do livro “À guisa de arcadas de rabeca e ponteados de viola: ensaio sobre música armorial”

Data: 15 de agosto de 2026, sábado

15 de agosto de 2026, sábado Horário: 15h

15h Local: Academia Pernambucana de Letras

Academia Pernambucana de Letras Endereço: Avenida Rui Barbosa, 1596, Graças, Recife

Avenida Rui Barbosa, 1596, Graças, Recife Entrada: gratuita, sujeita à lotação

gratuita, sujeita à lotação Distribuição: 200 exemplares, mediante reserva pelo perfil @musicaarmorial no Instagram

200 exemplares, mediante reserva pelo perfil @musicaarmorial no Instagram Incentivo: Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco

O livro também terá versão em audiobook: https://youtu.be/5HBqrlfXtWU.