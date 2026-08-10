Lera Abova, de ‘One Piece’, é confirmada no Imagineland em Campina Grande

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Atriz russa, que interpreta a Nico Robin no live-action, fará sua primeira visita ao Brasil durante o evento, em setembro

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A atriz e modelo russa Lera Abova, conhecida por interpretar a Nico Robin em One Piece: A Série, foi confirmada no Imagineland On The Road 2026, em Campina Grande, na Paraíba. A artista estará no evento no domingo, 27 de setembro, em sua primeira visita ao Brasil.

Lera Abova

A atriz começou sua carreira no cinema em 2019, quando participou de Anna: O Perigo Tem Nome, thriller de espionagem dirigido por Luc Besson, de filmes como O Quinto Elemento, O Profissional e Lucy.

Em 2022, ela integrou o elenco da série Bumper em Berlim, spin-off de A Escolha Perfeita. Mais recentemente, em 2025, esteve nos filmes Exterritorial, de Christian Zübert, e Honey, Não!, dirigido por Ethan Coen.

A atriz é o sétimo nome internacional confirmado para o Imagineland On The Road. Também participam Corbin Bleu, Lucas Grabeel e Monique Coleman, de High School Musical; o cantor e ator sul-coreano Lee Jin-hyuk; Walter Emanuel Jones, o primeiro Ranger Preto de Power Rangers; e Zach Roerig, de The Vampire Diaries.

Os convidados internacionais terão sessões de fotos e autógrafos com os fãs, mediante pagamento à parte. Os valores estão disponíveis na plataforma Imagine.Clube.

Evento terá games, quadrinhos e cultura pop

A programação do Imagineland On The Road inclui atrações para diferentes áreas da cultura pop. Entre elas está a Arena Gamer, que receberá torneios de CS2, Street Fighter 6 e League of Legends, além de um Torneio Social de Street Fighter. A premiação total será de R$ 112 mil.

O público também poderá participar de atividades na Vila Medieval, que terá a presença do grupo argentino Newbery Combate Medieval, e visitar o Artists’ Alley, com curadoria de Sidney Gusman e nomes como Eddy Barrows, Shiko, Paulo Moreira, Jefferson Costa, Helô D'Angelo e Daniel HDR.

A programação ainda reúne dubladores de produções como Guerreiras do K-pop e Miraculous: As Aventuras de Ladybug, além de nomes ligados a games, quadrinhos, jornalismo e podcasts.

O festival ocupará todo o Centro de Convenções de Campina Grande. O pavilhão tem cerca de 18 mil m² de área construída, enquanto o Teatro Shaolin tem capacidade para 1.900 pessoas e receberá painéis e exibições de filmes com projeção de última geração e som Dolby 7.1.

Ingressos já estão à venda

O segundo lote promocional do evento já está disponível. Há opções para dias individuais, passaporte de três dias e o Legend, modalidade premium que inclui sala VIP, foto e autógrafo com artistas, estacionamento exclusivo, entrada antecipada e kit especial.

Estudantes de escolas públicas terão entrada gratuita na sexta-feira, mediante apresentação de comprovante de matrícula. A cada dois estudantes, um acompanhante também poderá entrar gratuitamente, dentro do limite de ingressos disponíveis.

Para quem sair de João Pessoa, o evento terá transporte oficial até Campina Grande. Os ônibus partirão do Espaço Cultural José Lins do Rêgo a partir das 8h, com retorno previsto para aproximadamente 21h.

O Imagineland chega à quarta edição e à segunda realização em Campina Grande. Nas três edições, o festival reuniu uma média de 30 mil pessoas, sendo cerca de 40% do público formado por jovens entre 25 e 34 anos.

Imagineland On The Road 2026

Evento: Imagineland On The Road 2026

Datas: 25, 26 e 27 de setembro de 2026

Local: Centro de Convenções de Campina Grande (PB)

Sexta-feira: R$ 67, mais taxa

Sábado: R$ 87, mais taxa

Domingo: R$ 87, mais taxa

Passaporte para os três dias: R$ 177, mais taxa

Legend: R$ 2.600, mais taxa

Fotos e autógrafos: cobrados à parte; valores disponíveis no Imagine.Clube



Informações: www.imagineland.com.br

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