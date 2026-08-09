Projeto leva cordel pernambucano a escolas públicas do Distrito Federal e cidades-satélites
Maracatu, patrimônio cultural pernambucano, é destaque entre as apresentações que celebram a diversidade cultural brasileira
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O projeto Cores e Sabores do Brasil, do Instituto Darwin, promoverá mais de 60 atividades culturais e gastronômicas em escolas públicas do Distrito Federal e cidades-satélites, aproximando mais de quatro mil estudantes da diversidade de manifestações, ritmos, sabores e tradições que compõem a identidade brasileira.
Com matriz em Olinda e filiais em Recife e Brasília (DF), o Instituto Darwin levará às unidades da rede pública oficinas, apresentações culturais, exposições sensoriais, artes visuais e experiências gastronômicas. A programação valoriza expressões culturais das cinco regiões brasileiras e inclui o cordel pernambucano entre as manifestações apresentadas aos estudantes.
Entre os destaques está o maracatu, patrimônio cultural pernambucano reconhecido nacionalmente, que integra as apresentações artísticas ao lado de outras expressões culturais brasileiras. A proposta é mostrar como Pernambuco dialoga com a diversidade do país sem perder sua identidade, utilizando manifestações nordestinas como ponto de partida para apresentar diferentes tradições brasileiras.
Além das atividades artísticas, os estudantes participam de degustações de pratos típicos das cinco regiões brasileiras, ampliando a experiência para os sabores que compõem a identidade nacional.
Valorização da Cultura Popular
Realizado por meio de termo de fomento com o Ministério da Cultura, o projeto reforça o papel da educação na valorização da cultura popular e aproxima crianças e adolescentes das diferentes identidades que formam o Brasil.
Para a presidente do Instituto Darwin, Patrícia Luna, levar um projeto com raízes pernambucanas para outras regiões do país representa a consolidação de uma trajetória dedicada à transformação social por meio da cultura.
“Celebrar os 20 anos do Instituto Darwin com um projeto tão rico culturalmente representa a consolidação de uma trajetória marcada pela realização de iniciativas transformadoras. Queremos levar o Cores e Sabores do Brasil para todo o país, contando a história do Brasil por meio do cordel, uma expressão cultural genuinamente pernambucana”, afirma.