Único festival indígena do Nordeste promove programação cultural em Águas Belas

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Encontro Fulni-ô de Cultura reúne tradição, debates, cinema e apresentações musicais, em busca pela salvaguarda da identidade do povo Fulni-ô

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O município de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco, recebe, pela 11ª vez, o Encontro Fulni-ô de Cultura, neste sábado (8). Reconhecido como o único festival indígena do Nordeste, o evento gratuito busca preservar, salvaguardar, valorizar e difundir a cultura do povo Fulni-ô.

Com atividades gratuitas, o encontro reúne ações educativas, roda de diálogo, exibição de documentário, apresentações culturais e shows musicais, promovendo o intercâmbio entre saberes tradicionais e manifestações artísticas contemporâneas.

A programação teve início na sexta-feira (7) e segue até este sábado, com apresentações, a partir das 20h, de Zé Tabacão, Márcio Rasta Man, Banda de Pífano Fulni-ô, Bonde Fulni-ô, Coco de Roda Brasil, Quadrilha Junina de Águas Belas e José Lourenço. As apresentações são realizadas na Rua Nova, ao lado da Igreja de São Sebastião.

O Encontro Fulni-ô de Cultura é uma realização do Mestre Índio Matinho e do Centro Cultural Farol da Vila, por meio do Ponto de Cultura Farol da Vila Coco de Pontezinha, com produção executiva de Marcos Moraes.

O projeto conta com incentivo do Funcultura Pernambuco, por meio da Fundarpe, da Secretaria de Cultura de Pernambuco, além da parceria da FUNAI (Posto Local) e da Prefeitura de Águas Belas.

