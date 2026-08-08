fechar
Cultura | Notícia

Uma janela para o mundo: ateliê de Francisco Brennand é recriado com objetos pessoais e obras inéditas

Reconstrução reúne objetos pessoais, fotografias, documentos e elementos do cotidiano do artista na Oficina Francisco Brennand, na Várzea

Por Laís Nascimento Publicado em 08/08/2026 às 10:48 | Atualizado em 08/08/2026 às 10:57
Exposi&ccedil;&atilde;o &quot;Ateli&ecirc; Francisco Brennand &ndash; Uma janela para o mundo&quot; re&uacute;ne mais de 2 mil itens
Exposição "Ateliê Francisco Brennand – Uma janela para o mundo" reúne mais de 2 mil itens - Laís Nascimento/JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Cercado por livros, fotografias, CDs e objetos pessoais, Francisco Brennand (1927-2019) contemplava a área externa de seu ateliê antes de se debruçar sobre a criação.

O espaço onde o artista pernambucano trabalhou por décadas foi reconstruído de forma intimista e agora pode ser visitado pelo público na Oficina Francisco Brennand, na Várzea, Zona Oeste do Recife.

Construído por volta de 1975, o ateliê foi recriado a partir de objetos e documentos preservados no acervo do artista. A proposta é aproximar os visitantes da vida, da obra e do pensamento artístico de um dos principais nomes da arte pernambucana e brasileira.

A exposição “Ateliê Francisco Brennand – Uma janela para o mundo” ocupa duas salas nos Salões de Esculturas da Oficina e reúne mais de 2 mil itens.

 

Acervo OFB
Ateliê de Francisco Brennand - Acervo OFB
Laís Nascimento/JC
Salas recriam ateliê de Francisco Brennand e mergulham em seu universo pessoal e artístico - Laís Nascimento/JC
Acervo OFB
Ateliê de Francisco Brennand - Acervo OFB
Laís Nascimento/JC
Salas recriam ateliê de Francisco Brennand e mergulham em seu universo pessoal e artístico - Laís Nascimento/JC

Na Sala de Memória, estão objetos pessoais de valor afetivo, fotografias históricas, cartas, manuscritos, moldes, estudos, documentos e conteúdos audiovisuais que ajudam a revelar o processo criativo de Brennand.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O espaço também apresenta trechos do documentário “Francisco Brennand” (2012), dirigido por Mariana Brennand Fortes.

Na segunda sala, a reconstrução do ateliê busca reproduzir o ambiente em que Brennand trabalhava. O espaço reúne o cavalete próximo à janela, além de pincéis, escrivaninha, cadeiras, mesas, bengalas, pastas e outros objetos utilizados pelo artista, que imergem o público na mente do pernambucano.

Da janela, Brennand observava o jardim projetado por Burle Marx. Para Camila Bechelany, diretora Artística e de Programação da Oficina Francisco Brennand e curadora da exposição, o elemento arquitetônico também ajuda a traduzir a relação do artista com o mundo ao seu redor.

Laís Nascimento/JC
Exposição "Ateliê Francisco Brennand – Uma janela para o mundo" está aberta para visitação - Laís Nascimento/JC

“Era diante dessa janela que Francisco pintava diariamente, elaborando e dando forma à sua visão de mundo. Mais do que um instrumento arquitetônico de abertura para a paisagem, essa janela simboliza a permanente interlocução entre o espaço íntimo da criação e aquilo que existe para além dele”, afirma.

A música, que ocupava um lugar importante na rotina de Brennand, também está presente na reconstrução. CDs de música erudita, um aparelho de som e outros objetos ajudam a revelar referências que faziam parte do cotidiano do artista.

Uma playlist criada pela equipe do museu-ateliê e disponibilizada na mostra por meio de QR Code transporta o público para este universo.

Com visitação permanente, “Ateliê Francisco Brennand – Uma janela para o mundo” integra a programação que marca o início do ciclo de comemorações do centenário de nascimento de Francisco Brennand, celebrado em junho de 2027.

O acervo do artista, com cerca de 17 mil itens, é preservado e organizado pela equipe de Acervo e Documentação da Oficina Francisco Brennand.

Bienal de São Paulo no Recife

Danilo Galvão/Divulgação
Oficina Francisco Brennand recebe itinerância da 36ª Bienal de São Paulo - Danilo Galvão/Divulgação

A programação que antecede o centenário de Francisco Brennand também inclui a chegada da itinerância da 36ª Bienal de São Paulo à Oficina Francisco Brennand.

A partir deste sábado (8) até 18 de outubro, o equipamento recebe a exposição “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática”, organizada pelos cocuradores André Pitol e Leonardo Matsuhei.

A mostra reúne trabalhos de 14 artistas em diferentes linguagens, como fotografia, escultura e vídeo. A proposta estabelece diálogos com referências culturais e territoriais de Pernambuco, entre elas o Movimento Manguebeat e o estuário formado pelos rios Capibaribe e Beberibe.

Na exposição, esses elementos aparecem como metáforas de encontro, negociação e convivência entre diferentes mundos, aproximando a produção contemporânea apresentada pela Bienal do contexto cultural pernambucano e da Oficina.

Serviço

"Ateliê Francisco Brennand - Uma janela para o mundo"
Exposição fixa

36ª Bienal de São Paulo – "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática"
Período: 8 de agosto a 18 de outubro

Funcionamento: de terça a domingo, entrada das 9h às 16h
Ingressos: R$ 50 | Meia-entrada: R$ 25
Para moradores de Pernambuco: R$ 40 | Meia-entrada: R$ 20
Gratuidade às terças-feiras durante o período da Bienal
Endereço: Oficina Francisco Brennand (Propriedade Santos Cosme e Damião - R. Diogo de Vasconcelos, S/N – Várzea

Leia também

Festival Viva Ariano reúne literatura, música e manifestações populares em homenagem a legado de Ariano Suassuna
LITERATURA

Festival Viva Ariano reúne literatura, música e manifestações populares em homenagem a legado de Ariano Suassuna
Festas Juninas custaram mais de R$ 310 milhões de recursos públicos em Pernambuco
PATRIMÔNIO PÚBLICO

Festas Juninas custaram mais de R$ 310 milhões de recursos públicos em Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de Laís Nascimento

Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter de cidades e urbanismo.

Siga Laís Nascimento