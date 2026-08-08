Festival Viva Ariano reúne literatura, música e manifestações populares em homenagem a legado de Ariano Suassuna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento é inspirado na vida e na obra do escritor precursor do Movimento Armorial e tem como tema, nesta edição, "Missão, Vocação e Festa"

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A cidade de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco, recebe, até este domingo (9), o II Festival Viva Ariano, evento que nasceu para celebrar o legado de Ariano Suassuna e fortalecer a identidade cultural da Terra da Pedra do Reino.

A programação gratuita reúne literatura, música, artes visuais, gastronomia, manifestações populares e religiosidade em diferentes espaços da cidade.

O festival é inspirado na vida e na obra do escritor precursor do Movimento Armorial e tem como tema, nesta edição, "Missão, Vocação e Festa".

No sábado (8), a programação destaca o 2º Encontro de Bacamarteiros de São José do Belmonte, competição gastronômica com receitas à base de catolé, apresentações e shows.

O encerramento acontece no domingo (9), no Sítio Histórico da Pedra do Reino, com a tradicional Missa em homenagem aos 12 anos de encantamento de Ariano Suassuna, celebrada com a participação do Coral Renascer. A programação segue na Praça Sá Moraes com oficina de percussão, apresentações musicais e shows que encerram o festival.

Durante os três dias de evento, o público também poderá visitar o Projeto Tô na Feira, espaço dedicado ao artesanato e à gastronomia regional.

O II Festival Viva Ariano é uma realização da Associação Cultural Pedra do Reino (ACPR), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Prefeitura de São José do Belmonte.

Programação

Sábado | 08 de agosto

7h às 13h – 2º Encontro de Bacamarteiros de São José do Belmonte (Praça Pires Ribeiro e Estádio O Carvalhão)

A partir das 17h – Projeto Tô na Feira

Praça Sá Moraes

16h – Competição de bolos e doces com catolé

18h – Apresentação das artistas da Política Nacional Aldir Blanc

20h30 – Monique D'Ângelo convida Natália Gomes, Poetiza e Dayane Rocha

23h – Bia Marinho convida Nataly Celina

1h30 – Gabi Cysneiros

Domingo | 09 de agosto

Sítio Histórico da Pedra do Reino

8h – Missa em homenagem aos 12 anos de encantamento de Ariano Suassuna, com participação do Coral Renascer

Praça Sá Moraes

15h – Oficina de Percussão para Pais, com Cacá Malaquias

16h – Islan

17h30 – Anchieta Dali

19h – Os Três da Poesia

20h30 – Os Pernambuquês

