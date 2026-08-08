Festival Viva Ariano reúne literatura, música e manifestações populares em homenagem a legado de Ariano Suassuna
Evento é inspirado na vida e na obra do escritor precursor do Movimento Armorial e tem como tema, nesta edição, "Missão, Vocação e Festa"
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A cidade de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco, recebe, até este domingo (9), o II Festival Viva Ariano, evento que nasceu para celebrar o legado de Ariano Suassuna e fortalecer a identidade cultural da Terra da Pedra do Reino.
A programação gratuita reúne literatura, música, artes visuais, gastronomia, manifestações populares e religiosidade em diferentes espaços da cidade.
O festival é inspirado na vida e na obra do escritor precursor do Movimento Armorial e tem como tema, nesta edição, "Missão, Vocação e Festa".
No sábado (8), a programação destaca o 2º Encontro de Bacamarteiros de São José do Belmonte, competição gastronômica com receitas à base de catolé, apresentações e shows.
O encerramento acontece no domingo (9), no Sítio Histórico da Pedra do Reino, com a tradicional Missa em homenagem aos 12 anos de encantamento de Ariano Suassuna, celebrada com a participação do Coral Renascer. A programação segue na Praça Sá Moraes com oficina de percussão, apresentações musicais e shows que encerram o festival.
Durante os três dias de evento, o público também poderá visitar o Projeto Tô na Feira, espaço dedicado ao artesanato e à gastronomia regional.
O II Festival Viva Ariano é uma realização da Associação Cultural Pedra do Reino (ACPR), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Prefeitura de São José do Belmonte.
Programação
Sábado | 08 de agosto
7h às 13h – 2º Encontro de Bacamarteiros de São José do Belmonte (Praça Pires Ribeiro e Estádio O Carvalhão)
A partir das 17h – Projeto Tô na Feira
Praça Sá Moraes
16h – Competição de bolos e doces com catolé
18h – Apresentação das artistas da Política Nacional Aldir Blanc
20h30 – Monique D'Ângelo convida Natália Gomes, Poetiza e Dayane Rocha
23h – Bia Marinho convida Nataly Celina
1h30 – Gabi Cysneiros
Domingo | 09 de agosto
Sítio Histórico da Pedra do Reino
8h – Missa em homenagem aos 12 anos de encantamento de Ariano Suassuna, com participação do Coral Renascer
Praça Sá Moraes
15h – Oficina de Percussão para Pais, com Cacá Malaquias
16h – Islan
17h30 – Anchieta Dali
19h – Os Três da Poesia
20h30 – Os Pernambuquês