Festas Juninas custaram mais de R$ 310 milhões de recursos públicos em Pernambuco

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De acordo com MPPE, cachê médio dos artistas contratados chegou a R$ 52,6 mil em 2026, alta de 7% em relação ao mesmo período de 2025

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Mais de R$ 310 milhões em recursos públicos foram destinados às programações juninas dos 184 municípios pernambucanos e de Fernando de Noronha entre 1º de abril e 2 de junho de 2026, segundo levantamento do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

O valor representa um aumento de cerca de R$ 1 milhão em relação ao mesmo período de 2025.

De acordo com o MPPE, o cachê médio dos artistas contratados chegou a R$ 52,6 mil em 2026, alta de 7% na comparação com o ano anterior.

Para o coordenador do Centro de Apoio Operacional em Defesa do Patrimônio Público e do Terceiro Setor do MPPE, o promotor de Justiça Hodir Flávio de Melo, os números mostram uma "estabilização do nível de investimentos em contratações artísticas", após um crescimento mais expressivo registrado entre 2024 e 2025.

Ao todo, cerca de 3.300 artistas foram contratados para aproximadamente 5.900 apresentações durante os festejos juninos deste ano, registros também menores do que em 2025.

Os dados estão no Painel de Festejos Juninos do MPPE, que alcançou adesão voluntária de 100% das prefeituras pernambucanas.

Além da divulgação no painel, os dados são repassados ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), ao Ministério Público de Contas e à Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).

