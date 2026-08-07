Cinema São Luiz recebe mostra gratuita de videodança em celebração aos 25 anos da Cia. Etc.

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Sessão reúne dez produções audiovisuais da companhia pernambucana neste sábado (8), no Recife, com debate e acessibilidade em Libras

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A programação em comemoração aos 25 anos da Cia. Etc. de dança inclui uma mostra gratuita de videodança neste sábado (8), no Cinema São Luiz, no Centro do Recife. A sessão começa às 14h e reúne dez produções realizadas pela companhia desde 2009, com introdução da pesquisadora Ailce Moreira e acessibilidade em Libras.

Ao todo, serão exibidas dez obras que exploram a relação entre dança, audiovisual e arte sonora. A mostra tem duração de 67 minutos e será seguida por um debate com o público.

Segundo a companhia, a seleção apresenta diferentes momentos da pesquisa artística desenvolvida ao longo de sua trajetória, sem seguir uma ordem cronológica. Entre os trabalhos exibidos estão Súbito, Queda, Zaz, Fenda, Involuntário, Maxixe, Rebu, Bokeh, Estelita Fight The Power e Dança Macabra.

Inicialmente utilizado para registrar espetáculos e ensaios, o vídeo passou a integrar o processo criativo da Cia. Etc., tornando-se uma linguagem própria dentro das produções do grupo.

Em nota, o diretor artístico Marcelo Sena afirma que a videodança passou a fazer parte da rotina da companhia e da pesquisa desenvolvida entre corpo, audiovisual e arte sonora.

Programação segue durante o mês de agosto

Além da mostra no Cinema São Luiz, a programação comemorativa inclui apresentações do espetáculo O Tempo das Lebres, nos dias 14 e 15 de agosto, no Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão dos Guararapes.

Também estão previstas intervenções urbanas da obra Involuntário, que serão realizadas na Praça da Várzea, no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e no Mercado de São José, entre os dias 22 e 29 de agosto.

Haverá ainda sessões fechadas do espetáculo Tandan!, destinadas a estudantes e profissionais da educação em instituições de ensino.

Serviço

Mostra de Videodança – 25 anos da Cia. Etc.

Data: sábado, 8 de agosto

Horário: 14h

Local: Cinema São Luiz, Rua da Aurora, Boa Vista, Recife

Entrada: gratuita

Acessibilidade: intérprete de Libras e debate após a sessão.

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