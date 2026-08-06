Exposição na Galeria Maurício Redig reúne obras de oito décadas da arte brasileira

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Mostra "Acervo em Diálogo" reúne trabalhos de artistas como Francisco Brennand, Lula Cardoso Ayres, Lúcia Helena e Farnese de Andrade

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A exposição "Acervo em Diálogo" entrou em cartaz na Galeria Maurício Redig, no bairro do Pina, zona sul do Recife, aproximando artistas de diferentes gerações e trajetórias que contribuíram para a história da arte brasileira.

Com curadoria de Beth da Matta, a mostra reúne obras produzidas entre as décadas de 1940 e 2020.

Ao colocar lado a lado trabalhos de períodos e linguagens distintas, a exposição propõe um diálogo entre diferentes momentos da produção artística nacional, evidenciando permanências, transformações e conexões ao longo de oito décadas.

Entre os artistas presentes estão Lula Cardoso Ayres, Reynaldo Fonseca, Guita Charifker, Lúcia Helena, Francisco Brennand, Farnese de Andrade e Wellington Virgolino.

Obra de Guita Charifker, em exposição na Galeria Maurício Redig - Danilo Galvão/Divulgação Obra de Lúcia Helena, em exposição na Galeria Maurício Redig - Danilo Galvão/Divulgação Obra de Wellington Virgolino, em exposição na Galeria Maurício Redig - Danilo Galvão/Divulgação

A Galeria Maurício Redig é resultado da ampliação do trabalho desenvolvido há mais de 15 anos por Maurício Redig, sobrinho-neto do pintor Reynaldo Fonseca e filho da artista plástica Lúcia Helena, com o objetivo de preservar, pesquisar e difundir a obra de artistas históricos e contemporâneos.

Serviço

Exposição “Acervo em Diálogo”, com curadoria de Beth da Matta

Local: Galeria Maurício Redig – Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604, térreo - Pina

Visitação: até 27 de agosto de 2026

Horários: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 10h às 14h

