fechar
Cultura | Notícia

Explosão no Aeroporto dos Guararapes e ditadura militar são pano de fundo de romance de escritor pernambucano

"Decolagem Proibida", de Paulo Carneiro, acompanha a trajetória de um jovem na FAB e mistura ficção e acontecimentos históricos do período militar

Por JC Publicado em 06/08/2026 às 13:22
Romance histórico "Decolagem Proibida – Trajetória de um soldado que enfrentou a barbárie" foi escrito pelo jornalista Paulo Carneiro
Romance histórico "Decolagem Proibida – Trajetória de um soldado que enfrentou a barbárie" foi escrito pelo jornalista Paulo Carneiro - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma explosão em Pernambuco serve de ponto de partida para revisitar os anos da ditadura militar.

No romance histórico "Decolagem Proibida – Trajetória de um soldado que enfrentou a barbárie", o jornalista e escritor Paulo Carneiro reconstrói acontecimentos do período a partir da perspectiva de um jovem recruta da Força Aérea Brasileira (FAB).

Inspirada em fatos reais, a narrativa começa em uma usina de açúcar e segue para o Parque de Aeronáutica do Recife, quando o protagonista ingressa na FAB e encontra um quartel dividido entre militares legalistas e defensores do novo regime.

O ponto de virada da história ocorre com a explosão da bomba no Aeroporto dos Guararapes, em 1966. A partir desse acontecimento, o personagem passa a enfrentar os impactos da repressão e da violência política sobre sua própria trajetória.

O jovem deixa Pernambuco e migra para São Paulo onde, no campus Monte Alegre da PUC-SP, nas Perdizes, encontra acolhimento entre estudantes que organizavam um cineclube, experiência que renova sua perspectiva de futuro e redefine seu projeto de vida.

Misturando ficção e acontecimentos históricos, "Decolagem Proibida" é definido por Paulo Carneiro como "um testemunho literário sobre coragem, desencanto e resistência em tempos de exceção".

Leia também

Filmes de Arturo Ripstein ganham sessões especiais em cinemas do Recife
FILMES

Filmes de Arturo Ripstein ganham sessões especiais em cinemas do Recife
Exposição na Galeria Maurício Redig reúne obras de oito décadas da arte brasileira
ARTES VISUAIS

Exposição na Galeria Maurício Redig reúne obras de oito décadas da arte brasileira

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.