Explosão no Aeroporto dos Guararapes e ditadura militar são pano de fundo de romance de escritor pernambucano

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"Decolagem Proibida", de Paulo Carneiro, acompanha a trajetória de um jovem na FAB e mistura ficção e acontecimentos históricos do período militar

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Uma explosão em Pernambuco serve de ponto de partida para revisitar os anos da ditadura militar.

No romance histórico "Decolagem Proibida – Trajetória de um soldado que enfrentou a barbárie", o jornalista e escritor Paulo Carneiro reconstrói acontecimentos do período a partir da perspectiva de um jovem recruta da Força Aérea Brasileira (FAB).

Inspirada em fatos reais, a narrativa começa em uma usina de açúcar e segue para o Parque de Aeronáutica do Recife, quando o protagonista ingressa na FAB e encontra um quartel dividido entre militares legalistas e defensores do novo regime.

O ponto de virada da história ocorre com a explosão da bomba no Aeroporto dos Guararapes, em 1966. A partir desse acontecimento, o personagem passa a enfrentar os impactos da repressão e da violência política sobre sua própria trajetória.

O jovem deixa Pernambuco e migra para São Paulo onde, no campus Monte Alegre da PUC-SP, nas Perdizes, encontra acolhimento entre estudantes que organizavam um cineclube, experiência que renova sua perspectiva de futuro e redefine seu projeto de vida.

Misturando ficção e acontecimentos históricos, "Decolagem Proibida" é definido por Paulo Carneiro como "um testemunho literário sobre coragem, desencanto e resistência em tempos de exceção".

