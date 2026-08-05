Prêmio Grande Otelo consagra "O Agente Secreto" e "Manas" como melhores filmes; confira vencedores
Indicado ao Oscar e premiado em Cannes, "O Agente Secreto" venceu nas categorias de Filme, Direção de Fotografia, Direção de Arte e Efeitos Visuais
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O Prêmio Grande Otelo consagrou, nesta terça-feira (4), as principais produções do cinema brasileiro. "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, e "Manas", de Marianna Brennand, dividiram o prêmio de Melhor Filme.
A cerimônia foi realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com apresentação de Marieta Severo e Silvia Buarque.
Indicado ao Oscar e premiado em Cannes, "O Agente Secreto", do pernambucano Mendonça Filho, tinha 18 indicações e venceu em quatro categorias: Filme, Direção de Fotografia, Direção de Arte e Efeitos Visuais.
Em outras duas categorias decisivas, Direção e Roteiro Original, foi superado por "Manas", que também garantiu a vitória de Dira Paes na categoria de Atriz Coadjuvante e foi premiado em Montagem. O longa de Brennnand somou cinco vitórias.
Numericamente, o grande vencedor foi "Homem com H". A cinebiografia de Ney Matogrosso, dirigida por Esmir Filho, levou os prêmios de Melhor Filme pelo Voto Popular, Melhor Ator, para Jesuíta Barbosa, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem, Melhor Som e Melhor Trilha Sonora.
Ao todo foram anunciados 32 prêmios para longas-metragens, curtas-metragens e séries brasileiras: 31 produções escolhidas pelos mais de 350 profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema, além do disputado Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular, escolhido pelo público por meio de votação.
Veja lista de vencedores
Melhor Filme pelo Voto Popular
Vencedor: "Homem Com H"
Melhor Longa-Metragem Ficção
Vencedores: "Manas", de Marianna Brennand e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho
- "Homem Com H", de Esmir Filho;
- "O Filho de Mil Homens", de Daniel Rezende;
- "O Último Azul", de Gabriel Mascaro.
Melhor Longa-Metragem Comédia
Vencedor: "Velhos Bandidos", de Claudio Torres
- "Agentes Muito Especiais", de Pedro Antonio;
- "C.I.C – Central de Inteligência Cearense", de Halder Gomes;
- "Sexa", de Gloria Pires;
- "Sonhar Com Os Leões", de Paolo Marinou-Blanco;
- "Uma Mulher Sem Filtro", de Arthur Fontes.
Melhor Longa-Metragem Documentário
Vencedor: "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa
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- "A Queda do Céu", de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro Da Cunha;
- "Hora do Recreio", de Lucia Murat;
- "Mambembe", de Fabio Meira;
- "Ritas", de Oswaldo Santana e Karen Harley.
Melhor Longa-Metragem Infantil
Vencedor: "O Diário De Pilar Na Amazônia", de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put
- "Narciso", de Jeferson De;
- "O Último Episódio", de Maurilio Martins;
- "Os Dragões", de Gustavo Spolidoro;
- "Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil", de João Amorim.
Melhor Longa-Metragem Animação
Vencedor: "Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em Busca da Flecha Azul", de Alê Camargo e Jordan Nugem
- "Authentic Games No Império Desconectado", de Bruno Murtinho;
- "Eu E Meu Avô Nihonjin", de Celia Catunda;
- "Nosso Louco Amor", de Nelson Botter Jr.
Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano
Vencedores: "O Riso E A Faca" (Portugal) e "Belén" (Argentina)
- "La Misteriosa Mirada Del Flamenco" (Chile);
- "Pepe" (República Dominicana);
- "Un Poeta" (Colômbia).
Melhor Direção
Vencedora: Marianna Brennand por "Manas"
- Daniel Rezende por "O Filho De Mil Homens";
- Esmir Filho, por "Homem Com H";
- Gabriel Mascaro por "O Último Azul";
- Kleber Mendonça Filho por "O Agente Secreto".
Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem
Vencedora: Rafaela Camelo por "A Natureza Das Coisas Invisíveis"
- Douglas Soares por "Papagaios";
- Gloria Pires por "Sexa";
- Júlia Jordão por "Perfeitos Desconhecidos";
- Márcia Faria por "A Procura de Martina".
Melhor Atriz de Longa-Metragem
Vencedora: Denise Weinberg como Teresa por "O Último Azul"
- Camila Pitanga como Sabina por "Malês";
- Carolina Dieckmann como Kátia por "(Des)Controle";
- Jamilli Correa como Marcielle por "Manas";
- Tânia Maria como Dona Sebastiana por "O Agente Secreto".
Melhor Ator de Longa-Metragem
Vencedor: Jesuíta Barbosa como Ney Matogrosso por "Homem Com H"
- Antonio Pitanga com Pacífico Licutan por "Malês";
- Ary Fontura como Rodolfo por "Velhos Bandidos";
- Irandhir Santos como Valério por "Os Enforcados";
- Rodrigo Santoro como Crisóstomo por "O Filho De Mil Homens";
- Wagner Moura como Marcelo, Armando e Fernando por "O Agente Secreto".
Melhor Atriz Coadjuvante
Vencedora: Dira Paes como Aretha por "Manas"
- Alice Carvalho como Fátima por "O Agente Secreto";
- Camila Márdila como Simone por "A Natureza Das Coisas Invisíveis";
- Grace Passô como Maria por "O Filho De Mil Homens";
- Hermila Guedes como Claudia por "O Agente Secreto".
Melhor Ator Coadjuvante
Vencedor: Rodrigo Santoro como Cadu por "O Último Azul"
- Adanilo como Ludemir por "O Último Azul";
- Alejandro Claveaux como Adriano por "Ruas da Glória";
- Augusto Madeira como Doutor Batista por "Os Enforcados";
- Carlos Francisco como Seu Alexandre por "O Agente Secreto";
- Gabriel Leone como Bobbi por "O Agente Secreto";
- Robério Diogenes como Delegado Euclides, por "O Agente Secreto";
- Rômulo Braga como Marcílio por "Manas".
Melhor Roteiro Original
Vencedores: Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Marianna Brennand, Carolina Benevides, Antonia Pellegrino e Camila Agustini por "Manas"
- Anna Muylaert por "A Melhor Mãe do Mundo";
- Esmir Filho, por "Homem Com H";
- Gabriel Mascaro e Tibério Azul por "O Último Azul";
- Kleber Mendonça Filho por "O Agente Secreto" ;
- Rafaela Camelo, por "A Natureza das Coisas Invisíveis".
Melhor Roteiro Adaptado
Vencedor: Daniel Rezende por "O Filho de Mil Homens"
- Aly Muritiba e Jessica Candal por "Barba Ensopada de Sangue";
- Bruno Bini por "Cinco Tipos de Medo";
- Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha por "A Queda Do Céu";
- Marco Dutra por "Enterre Seus Mortos";
- Wagner de Assis por "O Advogado de Deus".
Melhor Direção de Fotografia
Vencedora: Evgenia Alexandrova por "O Agente Secreto"
- Azul Serra por "Homem Com H";
- Azul Serra por "O Filho De Mil Homens";
- Guillermo Garza por "O Último Azul";
- Pierre De Kerchove por "Manas".
Melhor Direção de Arte
Vencedor: Thales Junqueira por "O Agente Secreto"
- Dayse Barreto por "O Último Azul";
- Dina Salem Levy por "Um Lobo Entre Os Cisnes";
- Marcos Pedroso por "Manas";
- Thales Junqueira por "Homem Com H".
Melhor Figurino
Vencedora: Gabriella Marra por "Homem Com H"
- Gabriella Marra por "O Último Azul";
- Kika Lopes por "Manas";
- Manuela Mello por "O Filho De Mil Homens";
- Rita Azevedo por "O Agente Secreto";
- Rô Nascimento por "Malês".
Melhor Maquiagem
Vencedor: Martín Macías Trujillo por "Homem Com H"
- Andrea Tristão por "Barba Ensopada De Sangue";
- Juliana Bolze por "O Último Azul";
- Marisa Amenta por "O Agente Secreto";
- Martín Macías Trujillo por "O Filho De Mil Homens".
Melhor Montagem de Ficção
Vencedora: Isabela Monteiro de Castro por "Manas"
- Bruno Bini por "Cinco Tipos De Medo";
- Eduardo Serrano e Matheus Farias por "O Agente Secreto";
- Germano De Oliveira, por "Homem Com H";
- Marcelo Junqueira por "O Filho De Mil Homens".
Melhor Montagem Documentário
Vencedores: David Barker, Tina Baz, Nels Bangerter, Jordana Berg, Victor Miaciro e Eduardo Gripa por "Apocalipse Nos Trópicos"
- André Felipe Silva E João Wainer por "Zico - O Samurai de Quintino";
- Cristina Amaral por "Ecos do Teatro Experimental do Negro";
- Fabio Meira, Juliano Castro e Affonso Uchôa por "Mambembe";
- Jordana Berg por "Cazuza, Boas Novas";
- Oswaldo Santana por "Ritas".
Melhor Efeito Visual
Vencedores: Alexandre Boiron, Luuk Meijer e David Van Heeswijk por "O Agente Secreto".
- Claudio Peralta por "O Diário De Pilar Na Amazônia";
- Eduardo Kurt, Magdalena Maia, Sofia Sussekind, Beatriz Paixão e Vandré Huppes por "O Último Azul";
- Juliano Storchi por "O Filho De Mil Homens";
- Massao Asaga por "Homem Com H".
Melhor Som
Vencedores: Ana Luiza Penna, Martín Grignaschi e Armando Torres Jr, por "Homem Com H"
- Lia Camargo, Toco Cerqueira e Alan Zilli, por "O Filho De Mil Homens";
- Liliana Villaseñor, Heverson Batista, María Alejandra Rojas, Arturo Salazar Rb e Vincent Sinceretti por "O Último Azul";
- Pedro Moreira, Moabe Filho, Tijn Hazen e Cyril Holtz por "O Agente Secreto";
- Valéria Ferro, Miriam Biderman, Ricardo Reis e Armando Torres Jr, por "Manas".
Melhor Trilha Sonora
Vencedores: Guilherme Amabis, Mariana Amabis e Rica Amabis por "Homem Com H"
- André Abujamra e George Nahssen por "A Melhor Mãe Do Mundo";
- Antonio Pinto e Barulhista por "Malês";
- Fabio Góes por "O Filho De Mil Homens";
- Tomaz Alves Souza e Mateus Alves por "O Agente Secreto".
Melhor Série Brasileira de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming
Vencedora: "Máscaras De Oxigênio Não Cairão Automaticamente" - 1ª Temporada
- "Ângela Diniz: Assassinada E Condenada" - 1ª Temporada;
- "Beleza Fatal" - 1ª Temporada;
- "Cangaço Novo" - 2ª Temporada;
- "Emergência Radioativa" - 1ª Temporada.
Melhor Atriz Série de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming
Vencedora: Alice Carvalho como Dinorah por "Cangaço Novo"
- Adriana Esteves como Cibele por "Os Outros";
- Bruna Linzmeyer como Léa em "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente";
- Camila Pitanga como Lola por "Beleza Fatal";
- Marjorie Estiano como Ângela Diniz por "Ângela Diniz: Assassinada e Condenada";
- Thainá Duarte como Dilvânia por "Cangaço Novo".
Melhor Ator Série de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming
Vencedor: Johnny Massaro como Fernando por "Máscaras De Oxigênio Não Cairão Automaticamente"
- Allan Souza Lima como Ubaldo Vaqueiro por "Cangaço Novo";
- Chico Díaz como Galego por "Os Donos Do Jogo";
- Johnny Massaro como Marcio por "Emergência Radioativa";
- Ravel Andrade como Raul Seixas por "Raul Seixas - Eu Sou".
Melhor Série Brasileira de Documentário para TV Aberta, TV Paga ou Streaming
Vencedora: "Caçador de Marajás" - 1ª Temporada
- "A Mulher Da Casa Abandonada" - 1ª Temporada;
- "Cazuza: Além Da Música" - 1ª Temporada;
- "Chico Anysio - Um Homem À Procura De Um Personagem" - Temporada Única;
- "Congonhas: Tragédia Anunciada" - Temporada Única;
- "O Testamento: O Segredo De Anita Harley" - Temporada Única.
Melhor Série Brasileira de Animação para TV Aberta, TV Paga ou Streaming
Vencedora: "Osmar, A Primeira Fatia Do Pão De Forma" - 3ª Temporada
- "As Aventuras de Tita" - 1ª Temporada;
- "Esquadrão Do Mar Azul" - 2ª Temporada;
- "Esse É O Bicho!" - 2ª Temporada;
- "Gnaks!" - 1ª Temporada;
- "O Mundo Sem Filtro De Any Malu" - 1ª Temporada;
- "Senninha Na Pista Maluca" - 3ª Temporada.
Melhor Curta-Metragem Ficção
Vencedor: "Amarela"
- "Arame Farpado";
- "Boiuna";
- "Klaustrofobia";
- "Peixe Morto";
- "Presépio".
Melhor Curta-Metragem Documentário
Vencedor: "Sebastiana"
- "Cartas pela Paz";
- "Conselho";
- "Filme Sem Querer";
- "Replika".
Melhor Curta-Metragem Animação
Vencedor: "A Tragédia do Lobo-Guará"
- "Como Nasce Um Rio";
- "Mãe Da Manhã";
- "Safo";
- "Seu Vô e a Baleia";
- "Uma Menina, Um Rio"