Muafro homenageia Miró da Muribeca com oficinas, shows, teatro e slam no Recife
Programação reúne artistas, escritores e pesquisadores para celebrar a trajetória de um dos principais nomes da poesia contemporânea de Pernambuco
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O legado de um dos maiores nomes da poesia contemporânea de Pernambuco será celebrado com cinco dias de atividades gratuitas no Recife.
No mês de agosto, o Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro), na área central da cidade, promove uma programação especial em homenagem aos 66 anos de Miró da Muribeca (1960 - 2022), reunindo literatura, música, teatro, slam, oficinas de escrita criativa e debates sobre a obra do poeta.
Reconhecido por retratar o cotidiano das periferias, a população negra e as desigualdades sociais da capital pernambucana, Miró construiu uma obra marcada pela oralidade, pela crítica social e pela valorização das vivências urbanas.
A programação tem o objetivo de destacar a potência de sua produção literária e sua influência sobre diferentes gerações de artistas.
As atividades serão realizadas no Muafro, na Casa de Alzira, na Escola Porto Digital e na Biblioteca Pública de Pernambuco.
De 6 a 8 de agosto, serão promovidos encontros, intervenções artísticas, performances e apresentação da pesquisa sobre os cadernos deixados pelo poeta, conduzida por Wellington de Melo, autor da biografia “Estou quase pronto: uma biografia de Miró da Muribeca” e curador de sua obra.
A programação do Muafro também conta com oficinas de escrita criativa entre os dias 17 e 21 de agosto. Ministradas pela escritora, poeta e arte-educadora Flávia Gomes, as formações vão propor reflexões sobre poesia, direitos humanos e justiça ambiental a partir da obra de Miró.
"Miró é um dos poetas mais expressivos que tive a oportunidade de conhecer até agora. Um grande escritor de quem Pernambuco deve se orgulhar. Sua poesia traduz a força e a criatividade de nosso povo", destaca Lúcia Helena Ramos, diretora do Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro.
A agenda ainda reúne uma conversa sobre escrita com a autora Inaldete Pinheiro, recital poético de Cida Pedrosa e participações de Luna Vitrolira, Bell Puã, Yadirê Zidanes, Max Antônio (Menino do Violino), Slam das Minas PE e do coletivo Afrologia.
"Miró fez da poesia um lugar de encontro entre a periferia, a memória e a liberdade. Celebrar sua obra é manter viva uma das vozes mais potentes da literatura pernambucana", afirma Wilson Freire, um dos curadores do evento.
Programação
Quinta-feira, 6 de agosto
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"Tem certas coisas que até hoje..."
14h – Encontros do Cinema Pernambucano em Homenagem a Miró
Local: Biblioteca Pública de Pernambuco
18h – Miró Sinfônico, com Max Antonio – Menino do Violino
19h – Miró na Rede: lançamento do site e apresentação da pesquisa sobre Miró, com Wellington de Melo
20h – Miró e a Rua: intervenção do Slam das Minas PE
Apresentação: Luna Vitrolira
Local: Muafro – Sala Miró da Muribeca
Sexta-feira, 7 de agosto
"Quando se gosta carrega-se tijolos juntos"
19h – Récita Alegrista, com Cida Pedrosa
19h30 – Flagrante Deleito: um encontro poético com Miró, com Daniela Câmara
20h – Uma Canção para Miró, com Juliano Holanda, Jonatas Onofre e Una Menino
Local: Casa de Alzira – Sala Inaldete Pinheiro (Muafro)
Sábado, 8 de agosto
"Eco Lógico"
16h – Performance teatral com Bell Puã e Iyadirê Zidanes
17h – O Ato da Escrita: conversa com Inaldete Pinheiro
17h30 – Sarau com o Grupo Afrologia
Local: Muafro – Sala Miró da Muribeca
Ciclo de oficinas de escrita criativa "Meu Lado Greenpeace"
Com Flávia Gomes
Tema: O Alegrismo de Miró da Muribeca, Direitos Humanos e Justiça Ambiental
Segunda-feira, 17 de agosto
Horário: 8h30 às 11h30
Público: estudantes de 14 a 17 anos
Local: ETE Porto Digital
Terça-feira, 18 de agosto
Horário: 8h30 às 11h30
Público: estudantes de 14 a 17 anos
Local: ETE Porto Digital
Quinta-feira, 20 de agosto
Horário: 8h30 às 11h30
Público: estudantes a partir de 17 anos
Local: ETE Porto Digital
Sexta-feira, 21 de agosto
Horário: 8h30 às 11h30
Público: estudantes a partir de 17 anos
Local: ETE Porto Digital