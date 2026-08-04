Projeto promove oficinas gratuitas de cultura popular no Recife durante mês de agosto

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Programação reúne oficinas e apresentações de manifestações como Cavalo Marinho, Maracatu, Caboclinho e Dança Afro na capital pernambucana

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Um projeto de valorização da cultura popular pernambucana vai promover oficinas de dança e apresentações no Recife durante o mês de agosto.

“Na Pisada do Cavalo Marinho Boi Estrela: Intercâmbio de Tradições" vai reunir Cavalo Marinho, Caboclinho, Maracatu e Dança Afro em uma programação de troca de saberes gratuita e aberta ao público.

Idealizada pelo mestre Fábio Soares, a iniciativa reúne o Cavalo Marinho Boi Estrela, Caboclinho Sete Flechas, Daruê Malungo, Maracatu de Baque Virado Cambinda Estrela e Guerreiros do Passo em uma programação voltada à troca de conhecimentos entre brincantes, artistas e a comunidade.

A proposta é que cada grupo receba outro em sua sede para ministrar oficinas sobre sua linguagem artística.

Serão realizadas oito atividades formativas: quatro conduzidas pelos grupos convidados e outras quatro ministradas pelo Cavalo Marinho Boi Estrela. Ao fim de cada ciclo de intercâmbio, o Boi Estrela fará uma apresentação na sede visitada.

As oficinas serão conduzidas por nomes de referência da cultura popular pernambucana. Entre eles estão Edson Vogue, dos Guerreiros do Passo, que apresentará a metodologia inspirada no legado do Mestre Nascimento do Passo; Obailê Santana, do Daruê Malungo, responsável por compartilhar a tradição deixada pelo Mestre Meia Noite; e Vilma Carijós, representante da dança afro.

Também participam o mestre Paulinho Sete Flechas, à frente do tradicional Caboclinho Sete Flechas; Adriano Santos, integrante do Coco dos Pretos e mestre do Maracatu Cambinda Estrela; além do próprio Fábio Soares, fundador e mestre do Cavalo Marinho Boi Estrela.

Para Fábio, o projeto reforça a difusão do Cavalo Marinho entre a comunidade e o fortalecimento de importantes grupos da Zona Norte recifense através de um intercâmbio de tradições.

“Recife sempre foi berço de diversas manifestações culturais, inclusive do Cavalo Marinho, e poder realizar esse projeto é um marco para brincadeira, comunidade e futuras gerações”, destaca.

As atividades são gratuitas e destinadas ao público em geral, com vagas voltadas também para estudantes de escolas públicas, universitários, integrantes de grupos artísticos, agremiações culturais e associações comunitárias.

As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário disponível no link da bio do Instagram do projeto (@cmboiestrela), com turmas limitadas a 20 participantes.

Programação

Guerreiros do Passo

Aulas de maracatu: 08/08 – 15/08 (Sábados)

Aulas de cavalo marinho: 22/08 – 29/08 – 05/09 (Sábados)

Apresentação Boi Estrela: 12/09

Sede dos Guerreiros do Passo – Praça do Hipódromo, Hipódromo

Daruê Malungo

Aulas de cavalo marinho: 06/08 – 07/08 – 08/08 (quinta, sexta e sábado)

Apresentação Boi Estrela: 08/08

Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo – Rua Passarela, 18A, Chão de Estrelas

Caboclinho Sete Flechas

Aulas de frevo: 10/08 – 11/08 – 12/08 (segunda, terça e quarta-feira)

Aulas de cavalo marinho: 13/08 – 14/08 – 15/08 (quinta, sexta e sábado)

Apresentação Boi Estrela: 15/08

Sede do Caboclinho Sete Flechas – Rua Egas Muniz, 47, Água Fria

Cambinda Estrela

Aulas de dança Afro: 14/09 – 15/09 – 16/09 (segunda, terça e quarta-feira)

Aulas de cavalo marinho: 17/09 – 18/09 – 19/09 (quinta, sexta e sábado)

Apresentação Boi Estrela: 19/09

Sede do Cambinda Estrela – Rua Dr. Elias Gomes, 420, Campina do Barreto

Horários:

Oficinas (segunda a sexta): das 18h às 21h

Oficinas (sábado): das 9h às 12h

Excepcionalmente na sede dos Guerreiros do Passo: oficina aos sábados, das 14h às 17h

Apresentações: das 18h às 19h (na sede dos Guerreiros do Passo, das 16h às 17h)

