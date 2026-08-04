Peça teatral escrita por Gabriel García Márquez chega à Caixa Cultural Recife

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"Diatribe de Amor" entra em cartaz de 13 a 15 de agosto e conta com direção e tradução de André Aires e atuação de Juliana Zancanaro

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A Caixa Cultural Recife recebe, entre 13 e 15 de agosto, o espetáculo “Diatribe de Amor”, única peça teatral escrita pelo autor colombiano Gabriel García Márquez, considerado um dos autores mais importantes do século XX.

Com direção e tradução de André Aires e atuação da atriz Juliana Zancanaro, a montagem chega pela primeira vez à capital pernambucana. Após as sessões, o público poderá participar de uma conversa com a atriz e o diretor.

“Foi um grande desafio e alegria apresentar em uma das casas do autor, na língua original e num teatro antigo (inaugurado em 1888) com plateia cheia”, conta Juliana.

O espetáculo se desenvolve como um monólogo conduzido por Graciela Jaraiz de la Vera, interpretada por Juliana, que se prepara para celebrar suas bodas de prata.

Entre a maquiagem e a escolha do vestido para a comemoração, a personagem compartilha com o público lembranças, ressentimentos, segredos e reflexões sobre os 25 anos de relacionamento.

O texto reúne elementos líricos e reflexivos característicos da escrita de García Márquez, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1982 e autor de obras clássicas como “Cem anos de solidão” e “O amor nos tempos do cólera”.

Serviço

Espetáculo “Diatribe de Amor”

Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Data: de 13 a 15 de agosto

Horários: 19h30

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Vendas: a partir de 7 de agosto

