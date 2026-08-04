fechar
Cultura | Notícia

Peça teatral escrita por Gabriel García Márquez chega à Caixa Cultural Recife

"Diatribe de Amor" entra em cartaz de 13 a 15 de agosto e conta com direção e tradução de André Aires e atuação de Juliana Zancanaro

Por JC Publicado em 04/08/2026 às 13:26
"Diatribe de Amor", única peça de Gabriel García Márquez, chega pela primeira vez no Recife
"Diatribe de Amor", única peça de Gabriel García Márquez, chega pela primeira vez no Recife - Filipe Lima/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Caixa Cultural Recife recebe, entre 13 e 15 de agosto, o espetáculo “Diatribe de Amor”, única peça teatral escrita pelo autor colombiano Gabriel García Márquez, considerado um dos autores mais importantes do século XX.

Com direção e tradução de André Aires e atuação da atriz Juliana Zancanaro, a montagem chega pela primeira vez à capital pernambucana. Após as sessões, o público poderá participar de uma conversa com a atriz e o diretor.

“Foi um grande desafio e alegria apresentar em uma das casas do autor, na língua original e num teatro antigo (inaugurado em 1888) com plateia cheia”, conta Juliana.

O espetáculo se desenvolve como um monólogo conduzido por Graciela Jaraiz de la Vera, interpretada por Juliana, que se prepara para celebrar suas bodas de prata.

Entre a maquiagem e a escolha do vestido para a comemoração, a personagem compartilha com o público lembranças, ressentimentos, segredos e reflexões sobre os 25 anos de relacionamento.

O texto reúne elementos líricos e reflexivos característicos da escrita de García Márquez, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1982 e autor de obras clássicas como “Cem anos de solidão” e “O amor nos tempos do cólera”.

Serviço

Espetáculo “Diatribe de Amor”
Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Data: de 13 a 15 de agosto
Horários: 19h30
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)
Vendas: a partir de 7 de agosto

Leia também

"Agora eu vou estar no outro lado da moeda", reflete Lucas Barros ao estrear na ficção
literatura

"Agora eu vou estar no outro lado da moeda", reflete Lucas Barros ao estrear na ficção

Eddie revisita origens e aposta em sonoridade latina no álbum "Noturna"
LANÇAMENTO

Eddie revisita origens e aposta em sonoridade latina no álbum "Noturna"

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.