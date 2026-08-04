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Cultura | Notícia

Livro reúne cadernos, cartas e fotos inéditas de Chico Science

Escrito pela irmã do artista, Maria Goretti França, "Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias" será lançado pela Cepe Editora

Por Laís Nascimento Publicado em 04/08/2026 às 12:22
Cepe Editora lança livro com acervo inédito de Chico Science
Cepe Editora lança livro com acervo inédito de Chico Science - Divulgação

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Cadernos, letras, fotos, cartas e anotações inéditas de um dos criadores do movimento manguebeat serão reunidas no novo livro da Cepe Editora.

“Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias” foi escrito por Maria Goretti França, irmã do artista, e já está em pré-venda na livraria virtual da editora.

A publicação parte de novas formas de contar como Francisco de Assis França Caldas Brandão contribuiu para estabelecer uma nova estética musical a partir da convergência de ritmos tradicionais nordestinos ao rock, ao hip-hop, à música eletrônica e outros estilos.

Construída a partir de memórias pessoais e afetivas, a obra percorre toda a trajetória de vida do artista, entre infância, família, amigos, conexões, manguebeat, criação artística e legado deixado por Chico Science.

O livro é um dos principais lançamentos da Cepe em 2026 e materializa um sonho antigo de Maria Goretti França, que vem organizando todo o acervo deixado pelo irmão desde a sua morte, em fevereiro de 1997.

A retirada da obra será a partir do dia 26 de agosto e o lançamento será realizado no dia 29, no Cais do Sertão, reunindo nomes referenciais do movimento manguebeat, show e exposição.

Na compra antecipada, os fãs terão como brinde um caderno de anotações com escritos e imagens do cantor e compositor que revolucionou a cena cultural pernambucana.

Serviço

Pré-venda do livro “Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias”, de Maria Goretti França

Data: 1º a 23 de agosto
Retirada: a partir de 26 de agosto
Onde: Livraria virtual da Cepe
Preço: R$ 120,00 (envio pelos Correios)
Brinde: Caderno de anotações, com escritos e fotos do artista

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter de cidades e urbanismo.

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