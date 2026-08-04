Livro reúne cadernos, cartas e fotos inéditas de Chico Science
Escrito pela irmã do artista, Maria Goretti França, "Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias" será lançado pela Cepe Editora
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Cadernos, letras, fotos, cartas e anotações inéditas de um dos criadores do movimento manguebeat serão reunidas no novo livro da Cepe Editora.
“Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias” foi escrito por Maria Goretti França, irmã do artista, e já está em pré-venda na livraria virtual da editora.
A publicação parte de novas formas de contar como Francisco de Assis França Caldas Brandão contribuiu para estabelecer uma nova estética musical a partir da convergência de ritmos tradicionais nordestinos ao rock, ao hip-hop, à música eletrônica e outros estilos.
Construída a partir de memórias pessoais e afetivas, a obra percorre toda a trajetória de vida do artista, entre infância, família, amigos, conexões, manguebeat, criação artística e legado deixado por Chico Science.
O livro é um dos principais lançamentos da Cepe em 2026 e materializa um sonho antigo de Maria Goretti França, que vem organizando todo o acervo deixado pelo irmão desde a sua morte, em fevereiro de 1997.
A retirada da obra será a partir do dia 26 de agosto e o lançamento será realizado no dia 29, no Cais do Sertão, reunindo nomes referenciais do movimento manguebeat, show e exposição.
Na compra antecipada, os fãs terão como brinde um caderno de anotações com escritos e imagens do cantor e compositor que revolucionou a cena cultural pernambucana.
Serviço
Pré-venda do livro “Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias”, de Maria Goretti França
Data: 1º a 23 de agosto
Retirada: a partir de 26 de agosto
Onde: Livraria virtual da Cepe
Preço: R$ 120,00 (envio pelos Correios)
Brinde: Caderno de anotações, com escritos e fotos do artista