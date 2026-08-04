Festival de Teatro para Crianças leva programação gratuita a Limoeiro pela primeira vez
Atividades do Polo Interior incluem palestra para educadores e apresentações teatrais entre terça-feira (5) e quinta-feira (7), no Galpão das Artes
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Pela primeira vez, o Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco terá parte da programação realizada no interior do Estado. Entre esta terça-feira (5) e quinta-feira (7), o município de Limoeiro, no Agreste, recebe atividades gratuitas do Polo Interior da 22ª edição do evento, com palestra voltada à formação de educadores e apresentações teatrais.
As atividades acontecem no Galpão das Artes, em parceria com a Métron Produções, responsável pela realização do festival.
A programação é gratuita. Informações sobre o festival estão disponíveis no site oficial do evento: www.teatroparacrianca.com.br.
A programação começa nesta terça-feira (5), às 9h, com a palestra "A importância do teatro na formação das infâncias", ministrada pela arte-educadora Ana Elizabeth Japiá. O encontro é destinado a coordenadores de escolas públicas, bibliotecas e espaços de leitura e aborda o papel do teatro no desenvolvimento de crianças. A palestra também será transmitida pelas redes sociais da organização.
Na quarta-feira (6), às 9h, será apresentado o espetáculo "A Fuzarca", do Grupo Teatral Risadinha, de Camaragibe. A peça acompanha três personagens em situação de vulnerabilidade social e utiliza elementos do teatro de rua e do circo para discutir temas como exclusão e sobrevivência.
Já na quinta-feira (7), também às 9h, será a vez de "A Fábrica dos Sonhos", da Associação Social e Cultural Valfrido Jacinto, de Limoeiro. O espetáculo trata da importância da imaginação e propõe reflexões sobre a relação entre infância, criatividade e o uso da tecnologia.
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De acordo com a organização, a criação do Polo Interior marca a ampliação da programação para além da Região Metropolitana do Recife. A proposta é levar atividades artísticas e formativas a municípios do interior e ampliar o acesso de crianças e educadores às ações do festival.
As apresentações têm como público prioritário os estudantes do projeto "Ler e brincar em cada canto", desenvolvido pelo Galpão das Artes. A palestra é voltada para profissionais da educação e da área de leitura.
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