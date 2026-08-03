RioMar Recife realiza programação especial para a semana do Dia dos Pais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A programação conta com show gratuito de Adilson Ramos nesta quarta-feira (5), além da peça do humorista Leandro Hassum na quinta-feira (6)

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Nesta semana, o RioMar Recife realiza uma programação especial para comemorar o Dia dos Pais. A partir da quarta-feira (5), o centro de compras vai receber eventos culturais, além de vitrines temáticas e opções gastronômicas diversas.

O cantor Adilson Ramos abre a programação na quarta-feira (5), com um show gratuito em um palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3. A apresentação tem início às 19h e promete revisitar sucessos que marcaram a carreira do artista, como “Olga”, “Sonhar Contigo” e “Sonhei com Você”.

Na quinta-feira (6), as celebrações continuam com um espetáculo do humorista Leandro Hassum. A peça “É Noix Família” acontece às 19h, no Teatro RioMar Recife. Os ingressos estão disponíveis no aplicativo do RioMar, nos valores de R$ 80 e R$ 40.

Além da agenda de shows, o centro de compras oferece outras experiências de lazer, com 12 salas de cinema (incluindo duas Prime), boliche, Game Station, Quintal da Bita, Game Box e outras atrações para curtir em família.

Também estão disponíveis o Boulevard de Restaurantes, o Espaço Gourmet e a Praça de Alimentação, com opções gastronômicas para todos os gostos. Todos os eventos, serviços e horários de funcionamento estão disponíveis no App RioMar Recife.

