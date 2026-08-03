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Cultura | Notícia

RioMar Recife realiza programação especial para a semana do Dia dos Pais

A programação conta com show gratuito de Adilson Ramos nesta quarta-feira (5), além da peça do humorista Leandro Hassum na quinta-feira (6)

Por Anaís Coelho Publicado em 03/08/2026 às 14:14
RioMar Recife realiza programação especial para a semana do Dia dos Pais
RioMar Recife realiza programação especial para a semana do Dia dos Pais - Heudes Regis/Especial para o RioMar Recife

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Nesta semana, o RioMar Recife realiza uma programação especial para comemorar o Dia dos Pais. A partir da quarta-feira (5), o centro de compras vai receber eventos culturais, além de vitrines temáticas e opções gastronômicas diversas.

O cantor Adilson Ramos abre a programação na quarta-feira (5), com um show gratuito em um palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3. A apresentação tem início às 19h e promete revisitar sucessos que marcaram a carreira do artista, como “Olga”, “Sonhar Contigo” e “Sonhei com Você”.

Na quinta-feira (6), as celebrações continuam com um espetáculo do humorista Leandro Hassum. A peça “É Noix Família” acontece às 19h, no Teatro RioMar Recife. Os ingressos estão disponíveis no aplicativo do RioMar, nos valores de R$ 80 e R$ 40.

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Além da agenda de shows, o centro de compras oferece outras experiências de lazer, com 12 salas de cinema (incluindo duas Prime), boliche, Game Station, Quintal da Bita, Game Box e outras atrações para curtir em família.

Também estão disponíveis o Boulevard de Restaurantes, o Espaço Gourmet e a Praça de Alimentação, com opções gastronômicas para todos os gostos. Todos os eventos, serviços e horários de funcionamento estão disponíveis no App RioMar Recife.

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Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

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