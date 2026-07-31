Gregório Duvivier lança livro infantil inspirado no repentista paraibano Zé Limeira

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O livro "Zé Limeira", escrito por Gregório Duvivier com ilustrações de Bruna Lubambo, foi lançado no Recife nesta sexta-feira (31)

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Nesta sexta-feira (31), Gregório Duvivier veio ao Recife para fazer o lançamento do seu novo livro infantil "Zé Limeira". O evento aconteceu na Livraria da Jaqueira e contou com sessão de autógrafos, além de um bate-papo com os autores.

Com ilustrações de Bruna Lubambo, a história narra a infância do repentista paraibano Zé Limeira, conhecido por seus versos que aproximam personagens de épocas diferentes e transformam absurdo em poesia.

O livro é escrito em versos rimados e explora a possibilidade de quem o personagem poderia ter sido quando criança, preservando o espírito irreverente que tornou o poeta uma referência da cultura nordestina.

Capa - Zé Limeira - Divulgação

"Zé Limeira é como um Homero do cordel, uma figura mítica, central, do qual muitos poetas sabem versos de cor e, ainda assim, não se tem certeza se ele existiu de fato", explica Gregório.

As ilustrações acompanham o universo lúdico e colorido da história, reforçando o ritmo dos versos e principalmente a personalidade do paraibano, conhecido como Poeta do Absurdo.

“Eu tentei trazer um pouco da possível verdade que existe no absurdo. Então, por exemplo, se olhar com cuidado pras ilustrações, você vai ver que em alguns momentos o que parece ser absurdo tá acontecendo de verdade”, ressalta Bruna.

O livro está sendo vendido online no site oficial da Elo Editora, no valor de R$ 80. No Recife, ele também pode ser encontrado na Livraria Jaqueira.

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