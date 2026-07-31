Festa de Agosto de São Lourenço da Mata terá Joelma, Xand Avião, Priscila Senna e mais de 50 atrações; veja programação completa

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Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, evento acontece de 1º a 10 de agosto com programação religiosa e shows de artistas locais e nacionais

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A Festa de Agosto de São Lourenço da Mata teve a programação de 2026 divulgada. Considerada a principal celebração do município e reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco desde 2022, a festa acontece entre os dias 1º e 10 de agosto, reunindo programação religiosa e shows gratuitos com artistas nacionais e locais de diferentes ritmos.

Entre as atrações principais, cantores como Xand Avião, Joelma, Pablo e Raí Saia Rodada se apresentam em diferentes dias. A variedade de gêneros musicais contemplam desde o reggae de Edson Gomes, passam pelo brega de Priscila Senna e chegam ao samba de Raça Negra.

Tradição centenária movimenta a cidade

Com registros desde 1886, a Festa de Agosto homenageia o padroeiro São Lourenço Mártir e, todos os anos, atrai moradores e visitantes para o centro do município. Além das celebrações religiosas, a programação cultural impulsiona o comércio e o turismo, movimentando a economia local antes e durante o evento.

A abertura, em 1º de agosto, será dedicada à comunidade católica, com a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz e apresentação do cantor Cassiano Meirelles no Alto da Igreja.

Programação da Festa de Agosto

Os shows acontecerão no Pátio de Eventos, espaço com aproximadamente 20 mil metros quadrados. A entrada será gratuita e contará com segurança privada e apoio da Polícia Militar. Segundo a prefeitura, não será permitida a entrada de objetos que possam oferecer risco, como recipientes de vidro. As apresentações estão previstas para começar diariamente a partir das 18h.

Entre os destaques da programação musical estão Joelma, Zezo, Henry Freitas, Tarcísio do Acordeon, Rey Vaqueiro, Hungria, Edson Gomes, Iguinho e Lulinha, Raí Saia Rodada, Raça Negra, Xand Avião, Mastruz com Leite, Sorriso Maroto, Matheus e Kauan, Nathanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Pablo e Priscila Senna.

A programação também abre espaço para artistas pernambucanos, como Raphaela Santos, Tayara Andreza, Neiff, Valquíria Santana, Sheldon, Aki Tem Samba, Gheo Rodrigues, Luciano Santos, Clara Sobral e Aynnã Oliveira, entre outros. Confira a programação completa:

Domingo (02):

Joelma

Zezo

Tayara Andreza

Alessandra Vieira

Nathy Lima

Zendo

Segunda-feira (03):



Lekinho Campos

Thayk

Valquiria Santana

Elvis

Noara Marques

Rildak na Voz

Terça-feira (04):



Sheldon

Tocha

Rogério Som

Sylmara Rachell

Humberto Sales

Mano Jory

Quarta-feira (05):

Rey Vaqueiro

Henry Freitas

Tarcísio do Acordeon

Rafa Cout

Aki tem Samba

Quinta-feira (06):

Edson Gomes

Hungria

Neiff

Mc Akilo

Mc Jefinho

Lucas Frenético

Sexta-feira (07):

Raça Negra

Iguinho e Lulinha

Raí Saia Rodada

Ewerton Guerra

Vilões do Forró

Sábado (08):

Xand Avião

Raphaela Santos

Mastruz com Leite

Voadores do Forró

Luciano Santos

Gheo Rodrigues

Domingo (09):

Matheus e Kauan

Sorriso Maroto

Priscila Senna

Pra Gerar

Day Araújo

Rubão

Segunda-feira (10):

Nathanzinho Lima



Zé Vaqueiro



Pablo



PV Calado



Clara Sobral



Aynnã Oliveira

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