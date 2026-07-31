Festa de Agosto de São Lourenço da Mata terá Joelma, Xand Avião, Priscila Senna e mais de 50 atrações; veja programação completa
Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, evento acontece de 1º a 10 de agosto com programação religiosa e shows de artistas locais e nacionais
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A Festa de Agosto de São Lourenço da Mata teve a programação de 2026 divulgada. Considerada a principal celebração do município e reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco desde 2022, a festa acontece entre os dias 1º e 10 de agosto, reunindo programação religiosa e shows gratuitos com artistas nacionais e locais de diferentes ritmos.
Entre as atrações principais, cantores como Xand Avião, Joelma, Pablo e Raí Saia Rodada se apresentam em diferentes dias. A variedade de gêneros musicais contemplam desde o reggae de Edson Gomes, passam pelo brega de Priscila Senna e chegam ao samba de Raça Negra.
Tradição centenária movimenta a cidade
Com registros desde 1886, a Festa de Agosto homenageia o padroeiro São Lourenço Mártir e, todos os anos, atrai moradores e visitantes para o centro do município. Além das celebrações religiosas, a programação cultural impulsiona o comércio e o turismo, movimentando a economia local antes e durante o evento.
A abertura, em 1º de agosto, será dedicada à comunidade católica, com a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz e apresentação do cantor Cassiano Meirelles no Alto da Igreja.
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Programação da Festa de Agosto
Os shows acontecerão no Pátio de Eventos, espaço com aproximadamente 20 mil metros quadrados. A entrada será gratuita e contará com segurança privada e apoio da Polícia Militar. Segundo a prefeitura, não será permitida a entrada de objetos que possam oferecer risco, como recipientes de vidro. As apresentações estão previstas para começar diariamente a partir das 18h.
Entre os destaques da programação musical estão Joelma, Zezo, Henry Freitas, Tarcísio do Acordeon, Rey Vaqueiro, Hungria, Edson Gomes, Iguinho e Lulinha, Raí Saia Rodada, Raça Negra, Xand Avião, Mastruz com Leite, Sorriso Maroto, Matheus e Kauan, Nathanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Pablo e Priscila Senna.
A programação também abre espaço para artistas pernambucanos, como Raphaela Santos, Tayara Andreza, Neiff, Valquíria Santana, Sheldon, Aki Tem Samba, Gheo Rodrigues, Luciano Santos, Clara Sobral e Aynnã Oliveira, entre outros. Confira a programação completa:
Domingo (02):
- Joelma
- Zezo
- Tayara Andreza
- Alessandra Vieira
- Nathy Lima
- Zendo
Segunda-feira (03):
- Lekinho Campos
- Thayk
- Valquiria Santana
- Elvis
- Noara Marques
- Rildak na Voz
Terça-feira (04):
- Sheldon
- Tocha
- Rogério Som
- Sylmara Rachell
- Humberto Sales
- Mano Jory
Quarta-feira (05):
- Rey Vaqueiro
- Henry Freitas
- Tarcísio do Acordeon
- Rafa Cout
- Aki tem Samba
Quinta-feira (06):
- Edson Gomes
- Hungria
- Neiff
- Mc Akilo
- Mc Jefinho
- Lucas Frenético
Sexta-feira (07):
- Raça Negra
- Iguinho e Lulinha
- Raí Saia Rodada
- Ewerton Guerra
- Vilões do Forró
Sábado (08):
- Xand Avião
- Raphaela Santos
- Mastruz com Leite
- Voadores do Forró
- Luciano Santos
- Gheo Rodrigues
Domingo (09):
- Matheus e Kauan
- Sorriso Maroto
- Priscila Senna
- Pra Gerar
- Day Araújo
- Rubão
Segunda-feira (10):
- Nathanzinho Lima
- Zé Vaqueiro
- Pablo
- PV Calado
- Clara Sobral
- Aynnã Oliveira