fechar
Cultura | Notícia

Festa de Agosto de São Lourenço da Mata terá Joelma, Xand Avião, Priscila Senna e mais de 50 atrações; veja programação completa

Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, evento acontece de 1º a 10 de agosto com programação religiosa e shows de artistas locais e nacionais

Por JC Publicado em 31/07/2026 às 9:41
Xand Avião, Joelma, Priscila Senna e Pablo integram a programação da Festa de Agosto de São Lourenço da Mata
Xand Avião, Joelma, Priscila Senna e Pablo integram a programação da Festa de Agosto de São Lourenço da Mata - Divulgação/Louout Produtora/Kaio Kads/César Irará

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Festa de Agosto de São Lourenço da Mata teve a programação de 2026 divulgada. Considerada a principal celebração do município e reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco desde 2022, a festa acontece entre os dias 1º e 10 de agosto, reunindo programação religiosa e shows gratuitos com artistas nacionais e locais de diferentes ritmos.

Entre as atrações principais, cantores como Xand Avião, Joelma, Pablo e Raí Saia Rodada se apresentam em diferentes dias. A variedade de gêneros musicais contemplam desde o reggae de Edson Gomes, passam pelo brega de Priscila Senna e chegam ao samba de Raça Negra.

Tradição centenária movimenta a cidade

Com registros desde 1886, a Festa de Agosto homenageia o padroeiro São Lourenço Mártir e, todos os anos, atrai moradores e visitantes para o centro do município. Além das celebrações religiosas, a programação cultural impulsiona o comércio e o turismo, movimentando a economia local antes e durante o evento.

A abertura, em 1º de agosto, será dedicada à comunidade católica, com a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz e apresentação do cantor Cassiano Meirelles no Alto da Igreja.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Programação da Festa de Agosto

Os shows acontecerão no Pátio de Eventos, espaço com aproximadamente 20 mil metros quadrados. A entrada será gratuita e contará com segurança privada e apoio da Polícia Militar. Segundo a prefeitura, não será permitida a entrada de objetos que possam oferecer risco, como recipientes de vidro. As apresentações estão previstas para começar diariamente a partir das 18h.

Entre os destaques da programação musical estão Joelma, Zezo, Henry Freitas, Tarcísio do Acordeon, Rey Vaqueiro, Hungria, Edson Gomes, Iguinho e Lulinha, Raí Saia Rodada, Raça Negra, Xand Avião, Mastruz com Leite, Sorriso Maroto, Matheus e Kauan, Nathanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Pablo e Priscila Senna.

A programação também abre espaço para artistas pernambucanos, como Raphaela Santos, Tayara Andreza, Neiff, Valquíria Santana, Sheldon, Aki Tem Samba, Gheo Rodrigues, Luciano Santos, Clara Sobral e Aynnã Oliveira, entre outros. Confira a programação completa:

Domingo (02):

  • Joelma
  • Zezo
  • Tayara Andreza
  • Alessandra Vieira
  • Nathy Lima
  • Zendo

Segunda-feira (03):

  • Lekinho Campos
  • Thayk
  • Valquiria Santana
  • Elvis
  • Noara Marques
  • Rildak na Voz

Terça-feira (04):

  • Sheldon
  • Tocha
  • Rogério Som
  • Sylmara Rachell
  • Humberto Sales
  • Mano Jory

Quarta-feira (05):

  • Rey Vaqueiro
  • Henry Freitas
  • Tarcísio do Acordeon
  • Rafa Cout
  • Aki tem Samba

Quinta-feira (06):

  • Edson Gomes
  • Hungria
  • Neiff
  • Mc Akilo
  • Mc Jefinho
  • Lucas Frenético

Sexta-feira (07):

  • Raça Negra
  • Iguinho e Lulinha
  • Raí Saia Rodada
  • Ewerton Guerra
  • Vilões do Forró

Sábado (08):

  • Xand Avião
  • Raphaela Santos
  • Mastruz com Leite
  • Voadores do Forró
  • Luciano Santos
  • Gheo Rodrigues

Domingo (09):

  • Matheus e Kauan
  • Sorriso Maroto
  • Priscila Senna
  • Pra Gerar
  • Day Araújo
  • Rubão

Segunda-feira (10):

  • Nathanzinho Lima
  • Zé Vaqueiro
  • Pablo
  • PV Calado
  • Clara Sobral
  • Aynnã Oliveira 

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp

Leia também

Porto Musical celebra 20 anos com programação no Bairro do Recife; confira as atrações
PORTO MUSICAL

Porto Musical celebra 20 anos com programação no Bairro do Recife; confira as atrações
Imóvel colocado em vaquinha por Afroito integra patrimônio de Naná Vasconcelos e está avaliado em R$ 1,8 milhão
PATRIMÔNIO

Imóvel colocado em vaquinha por Afroito integra patrimônio de Naná Vasconcelos e está avaliado em R$ 1,8 milhão

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.