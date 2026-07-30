Imóvel colocado em vaquinha por Afroito integra patrimônio de Naná Vasconcelos e está avaliado em R$ 1,8 milhão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Jornal do Commercio apurou que imóvel integra patrimônio deixado pelo percussionista pernambucano. Afroito afirma acumular R$ 50 mil em dívidas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O cantor pernambucano Afroito lançou, na última semana, uma campanha de financiamento coletivo para tentar adquirir a casa onde mora, no bairro do Rosarinho, Zona Norte do Recife. Segundo o artista, ele acumula cerca de R$ 50 mil em dívidas de aluguéis atrasados e recebeu o prazo de 15 dias para deixar o imóvel.

"A renda e a agenda de shows que eu esperava não se confirmaram. Assumi um compromisso financeiro maior do que conseguia sustentar e não consegui manter os pagamentos em dia", escreveu.

O Jornal do Commercio apurou que o imóvel integra o patrimônio deixado pelo percussionista pernambucano Naná Vasconcelos (1944-2016). O acervo e os bens do músico estão sob responsabilidade da viúva, Patrícia Vasconcelos.

A apuração do JC também constatou que o imóvel não está avaliado em R$ 1 milhão, mas em quase R$ 2 milhões.

Por meio das redes sociais, Afroito afirma que alugou a residência há um ano e que o local se tornou um espaço dedicado à criação artística, ensaios e produção de seus discos.

"Cometi um erro. Aluguei uma casa fechada há 10 anos, sem previsão de shows ou renda garantida, achando que conseguiria sustentar o compromisso. Não consegui e hoje moro aqui há um ano, num lugar que já se tornou o espaço da minha criação, ensaios e estudos dos discos que estou fazendo", publicou.

Na campanha, o cantor afirma que pretende arrecadar recursos para negociar a compra do imóvel e quitar os aluguéis em atraso.

"A meta é garantir um lar permanente e uma sede para a criação de discos, ensaios, gravações, espetáculos e projetos audiovisuais", diz o texto da vaquinha.

Afroito está sendo criticado nas redes sociais pela campanha de arrecadação e afirma que esta é sua única alternativa.

A vaquinha foi criada no dia 20 de julho e já soma mais de R$ 9 mil em contribuição. A partir de doações de R$ 50, o cantor oferece benfeitorias.

Em março de 2025, antes de Afroito alugar o espaço, a casa foi alvo de um furto. Apesar de abrigar parte significativa do acervo pessoal e artístico de Naná Vasconcelos, itens como diários pessoais e instrumentos musicais históricos não foram levados.



Quem é Afroito

Cantor e compositor independente pernambucano, Afroito faz do ritmo do coco seu objeto de estudo e meio para reverenciar a música afrodiaspórica, contemporânea e o R&B.

Seu primeiro álbum de estúdio, "Menga" (2021), reúne 11 faixas autorais, como "Diga", "Reza Juremeira" e "Perco Tudo".

Em seu trabalho mais recente, lançado em 2023 e intitulado "Lebaron", Afroito tem parceria com Majur e composições como "Vício", "Fantoche" e "Retinto".

