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Cultura | Notícia

Imóvel colocado em vaquinha por Afroito integra patrimônio de Naná Vasconcelos e está avaliado em R$ 1,8 milhão

Jornal do Commercio apurou que imóvel integra patrimônio deixado pelo percussionista pernambucano. Afroito afirma acumular R$ 50 mil em dívidas

Por Laís Nascimento Publicado em 30/07/2026 às 13:39 | Atualizado em 30/07/2026 às 14:04
Cantor Afroito lan&ccedil;ou campanha para arrecadar R$ 1 milh&atilde;o para comprar im&oacute;vel de Nan&aacute; Vasconcelos
Cantor Afroito lançou campanha para arrecadar R$ 1 milhão para comprar imóvel de Naná Vasconcelos - Reprodução/Divulgação

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O cantor pernambucano Afroito lançou, na última semana, uma campanha de financiamento coletivo para tentar adquirir a casa onde mora, no bairro do Rosarinho, Zona Norte do Recife. Segundo o artista, ele acumula cerca de R$ 50 mil em dívidas de aluguéis atrasados e recebeu o prazo de 15 dias para deixar o imóvel.

"A renda e a agenda de shows que eu esperava não se confirmaram. Assumi um compromisso financeiro maior do que conseguia sustentar e não consegui manter os pagamentos em dia", escreveu.

O Jornal do Commercio apurou que o imóvel integra o patrimônio deixado pelo percussionista pernambucano Naná Vasconcelos (1944-2016). O acervo e os bens do músico estão sob responsabilidade da viúva, Patrícia Vasconcelos.

A apuração do JC também constatou que o imóvel não está avaliado em R$ 1 milhão, mas em quase R$ 2 milhões.

Por meio das redes sociais, Afroito afirma que alugou a residência há um ano e que o local se tornou um espaço dedicado à criação artística, ensaios e produção de seus discos.

"Cometi um erro. Aluguei uma casa fechada há 10 anos, sem previsão de shows ou renda garantida, achando que conseguiria sustentar o compromisso. Não consegui e hoje moro aqui há um ano, num lugar que já se tornou o espaço da minha criação, ensaios e estudos dos discos que estou fazendo", publicou.

Na campanha, o cantor afirma que pretende arrecadar recursos para negociar a compra do imóvel e quitar os aluguéis em atraso.

"A meta é garantir um lar permanente e uma sede para a criação de discos, ensaios, gravações, espetáculos e projetos audiovisuais", diz o texto da vaquinha.

Afroito está sendo criticado nas redes sociais pela campanha de arrecadação e afirma que esta é sua única alternativa.

A vaquinha foi criada no dia 20 de julho e já soma mais de R$ 9 mil em contribuição. A partir de doações de R$ 50, o cantor oferece benfeitorias.

Em março de 2025, antes de Afroito alugar o espaço, a casa foi alvo de um furto. Apesar de abrigar parte significativa do acervo pessoal e artístico de Naná Vasconcelos, itens como diários pessoais e instrumentos musicais históricos não foram levados.

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Quem é Afroito

Cantor e compositor independente pernambucano, Afroito faz do ritmo do coco seu objeto de estudo e meio para reverenciar a música afrodiaspórica, contemporânea e o R&B.

Seu primeiro álbum de estúdio, "Menga" (2021), reúne 11 faixas autorais, como "Diga", "Reza Juremeira" e "Perco Tudo".

Em seu trabalho mais recente, lançado em 2023 e intitulado "Lebaron", Afroito tem parceria com Majur e composições como "Vício", "Fantoche" e "Retinto".

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter de cidades e urbanismo.

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