Peça de Iyadirê Zidanes ganha segunda sessão no Teatro Hermilo Borba Filho
Apresentação extra de "Repeteco" será nesta quarta-feira (29), às 20h30. Multiartista constrói narrativa ao lado dos músicos Arthur Rocha e Cadu Lira
Por
JC
Publicado em 29/07/2026 às 17:38
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A artista pernambucana Iyadirê Zidanes apresenta, nesta quarta-feira (29), às 20h30, uma sessão extra do espetáculo musical “Repeteco” no Teatro Hermilo Borba Filho, área central do Recife.
Entre canções autorais, poesia, teatro e narrativas, o show convida o público a atravessar o universo íntimo de uma poeta que transforma apaixonamentos e experiências em versos, melodias e histórias.
A multiartista desenvolve uma pesquisa sobre o silenciamento do corpo negro, construindo obras que unem diferentes linguagens artísticas para criar narrativas.
A narrativa de “Repeteco” acompanha uma poeta apaixonada atravessada por lembranças e mistura referências do samba, do forró e do repente. A construção é feita ao lado dos músicos Arthur Rocha (violão) e Cadu Lira (percussão). A dramaturgia incorpora textos inéditos da artista, como o poema "Palavra Inventada".
Serviço
Repeteco – Iyadirê Zidanes
Data: 29 de julho (quarta-feira)
Horário: 20h30 (segunda sessão)
Local: Teatro Hermilo Borba Filho – Cais do Apolo, 142
Ingressos: a parti de R$ 15,00 no Sympla