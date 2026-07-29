Museu de Artes Afro-Brasil celebra um ano do projeto Sábado no Muafro com dança, debates e música

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Programação neste sábado (1º), no Bairro do Recife, reúne artistas convidados, espetáculo de dança, roda de conversa e show musical.

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O Museu de Artes Afro-Brasil (Muafro), no Bairro do Recife, realiza neste sábado (1º) mais uma edição do projeto Sábado no Muafro, que marca o primeiro ano da iniciativa com uma programação voltada à dança, música e debates sobre arte e ancestralidade.

Com o tema "Qual é a memória que o seu corpo carrega hoje?", a edição propõe uma reflexão sobre a dança como expressão de memória, identidade e resistência, reunindo artistas, pesquisadores e público em atividades distribuídas ao longo da tarde.

A programação começa às 16h com uma mesa de conversa sobre o fazer artístico na dança, mediada por Victor Limàr. Participam do debate a pesquisadora e fundadora da Escola de Dança Nagô, Helaynne Sampaio, a arte-educadora Mayara Ferreira e a articuladora cultural Vivian Marvel, idealizadora do Festival Twerk Recife.

Na sequência, às 17h, o bailarino e pesquisador João Lira apresenta o espetáculo solo "Terreiro Trajetória", que reúne experiências acumuladas ao longo de mais de duas décadas de atuação nas danças tradicionais e na cultura popular pernambucana. Após a apresentação, haverá um momento de conversa com o público.

O encerramento será com apresentação do cantor e instrumentista Carlo Gill, que mescla MPB, jazz, samba e ritmos nordestinos, além de um set da DJ HannahMarY.

Idealizado pelo curador Thor Neukranz, o projeto completa um ano após promover encontros entre diferentes linguagens artísticas, como dança, literatura, fotografia, cinema, música e artes visuais.

Serviço

Sábado no Muafro

Data: sábado (1º de agosto)

Horário: a partir das 16h

Local: Muafro – Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), vendidos no local.

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