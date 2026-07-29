Museu de Artes Afro-Brasil celebra um ano do projeto Sábado no Muafro com dança, debates e música
Programação neste sábado (1º), no Bairro do Recife, reúne artistas convidados, espetáculo de dança, roda de conversa e show musical.
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O Museu de Artes Afro-Brasil (Muafro), no Bairro do Recife, realiza neste sábado (1º) mais uma edição do projeto Sábado no Muafro, que marca o primeiro ano da iniciativa com uma programação voltada à dança, música e debates sobre arte e ancestralidade.
Com o tema "Qual é a memória que o seu corpo carrega hoje?", a edição propõe uma reflexão sobre a dança como expressão de memória, identidade e resistência, reunindo artistas, pesquisadores e público em atividades distribuídas ao longo da tarde.
A programação começa às 16h com uma mesa de conversa sobre o fazer artístico na dança, mediada por Victor Limàr. Participam do debate a pesquisadora e fundadora da Escola de Dança Nagô, Helaynne Sampaio, a arte-educadora Mayara Ferreira e a articuladora cultural Vivian Marvel, idealizadora do Festival Twerk Recife.
Na sequência, às 17h, o bailarino e pesquisador João Lira apresenta o espetáculo solo "Terreiro Trajetória", que reúne experiências acumuladas ao longo de mais de duas décadas de atuação nas danças tradicionais e na cultura popular pernambucana. Após a apresentação, haverá um momento de conversa com o público.
O encerramento será com apresentação do cantor e instrumentista Carlo Gill, que mescla MPB, jazz, samba e ritmos nordestinos, além de um set da DJ HannahMarY.
Idealizado pelo curador Thor Neukranz, o projeto completa um ano após promover encontros entre diferentes linguagens artísticas, como dança, literatura, fotografia, cinema, música e artes visuais.
Serviço
Sábado no Muafro
Data: sábado (1º de agosto)
Horário: a partir das 16h
Local: Muafro – Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), vendidos no local.