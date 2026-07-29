Edição de 20 anos do Porto Musical terá Alceu Valença, MC Soffia e Joyce Alane no Bairro do Recife
Programação também reúne profissionais responsáveis pela gestão de artistas como Liniker, Jotapê, Russo Passapusso e Arnaldo Antunes
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A edição de 20 anos do Porto Musical vai reunir, entre os dias 3 e 6 de setembro, artistas, produtores, empresários, gestores culturais, selos, representantes de festivais e profissionais do mercado musical do Brasil e do exterior.
O evento ocupará o Paço do Frevo, a Rua do Observatório, a Praça do Arsenal e o Cinema São Luiz, no Bairro do Recife, com conferências, oficinas, showcases, debates e atividades formativas.
Com acesso gratuito às conferências, oficinas e atividades formativas realizadas no Paço do Frevo, serão abordados os principais temas que movimentam a indústria da música na atualidade, como Inteligência Artificial, gestão de carreiras, políticas públicas, festivais, circulação internacional, distribuição digital, composição, direção musical e o papel dos selos na construção de artistas.
“Chegar aos 20 anos mostra a força do Porto Musical como um espaço de transformação da música independente brasileira. Pensamos uma programação diversa, que reúne formação, debates, negócios e showcases para fortalecer ainda mais esse ambiente”, destaca Melina Hickson, diretora do Porto Musical e da Fina Produção.
Entre os destaques estão a conferência “80 Girassóis de Alceu Valença”, com participação do cantor e compositor pernambucano; os debates sobre Inteligência Artificial com Paula Lima, Felipe Vassão e Barro; a participação de Juçara Marçal, Joyce Alane, Sophia Chablau, Vítor Araújo, Maurício Pereira e Juliano Holanda; além de representantes de festivais do Canadá, Estados Unidos, Japão e Uruguai.
A programação também reúne profissionais responsáveis pela gestão de artistas da música brasileira, como Priscila Melo, que atua com Liniker e Anelis Assumpção; André Maia, responsável por Jotapê e Avuá; Lohana Schalken, que acompanha a carreira de Russo Passapusso; e Bruno Cupim, que trabalha com Arnaldo Antunes e Vítor Araújo.
Shows
A programação artística, nos dias 4 e 5 de setembro, na Rua do Observatório, reunirá cinco apresentações por noite, sempre a partir das 19h20, com nomes da música pernambucana e nacional.
Na sexta-feira (4), sobem ao palco Mestre Anderson Miguel, Samuel de Sabóia, Juçara Marçal, apresentando o premiado Delta Estácio Blues, MC Soffia e um showcase dedicado ao Brega Funk.
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Já no sábado (5), será a vez de Jáder, Núbia, Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro, Joyce Alane e Paulete Lindacelva.
Além da programação principal, o Porto Musical encerra sua edição, no domingo (6), com a exibição especial do documentário “Quando a gente vira um — Mestre Ambrósio”, no Cinema São Luiz.