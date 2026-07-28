Lenine chega à reta final da turnê "EITA" com shows em Natal e Recife

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A turnê do projeto "EITA" fará passagens por Natal, na sexta-feira (7), e por Recife, no sábado (8), antes do encerramento em Buenos Aires

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Lenine entra na reta final da turnê do projeto “EITA”, iniciada em 22 de maio. As duas últimas apresentações no Brasil acontecem em Natal, na sexta-feira (7), e em Recife, no sábado (8). Já o encerramento será em Buenos Aires, na Argentina, no dia 4 de setembro. Os ingressos estão disponíveis no site oficial da turnê.

Desde a estreia, o artista já passou por Fortaleza, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Divinópolis, Porto Alegre e Belo Horizonte, levando aos palcos um espetáculo que celebra sua trajetória e a profunda ligação com o Nordeste.

O último show em território brasileiro marca um momento muito especial para Lenine, já que acontece justamente em Recife, cidade onde nasceu e construiu grande parte de sua identidade artística.

“Em Recife, eu tenho a certeza que vou ser 100% compreendido em todas as intenções das palavras, das letras, porque eu fui formado nessa cidade. Isso pode ser sentido já em qualquer lugar do Nordeste, mas em Recife é ainda mais particular”, conta.

Produção da turnê “EITA”

A turnê representa a terceira etapa do projeto “EITA”, que começou com o lançamento do álbum e do filme. Segundo Lenine, levar o trabalho para os palcos exigiu uma adaptação que transformou a experiência do estúdio em um espetáculo ao vivo.

“A transposição do projeto disco/filme para o palco é talvez o maior salto entre um momento e outro, porque tem uma adaptação. O que acontece no agora, quando você está em cima do palco, está em outro universo, no universo do divino. Se a música é a minha religião, o meu ritual é no palco”, expressa o artista.

No espetáculo, Lenine é acompanhado por Pantico Rocha (bateria), Bruno Giorgi (baixo), Gabriel Ventura (guitarra), Henrique Albino (sopros) e Negadeza (percussão). Juntos, eles apresentam as 11 faixas do novo álbum, além de sucessos que marcaram sua carreira.

De acordo com o cantor, o grupo foi fundamental para transformar a riqueza sonora do disco em uma experiência ao vivo.

“Esse sexteto foi que me ajudou a transportar todo o volume de gravações para o palco. A gente também criou um repertório que abrange toda a minha história pessoal, coisas de cada um dos discos, as músicas mais conhecidas, tudo adaptado pelo sexteto. Então tem uma sonoridade muito ímpar.”

Álbum e filme

Publicado em novembro de 2025, “EITA” marcou o retorno de Lenine após dez anos sem lançamentos. Com 11 faixas, o trabalho reúne participações de Maria Bethânia, João Cavalcanti, Maria Gadú, Lula Queiroga, Siba e Gabriel Ventura, e faz homenagem a nomes como Dominguinhos, Hermeto Pascoal, Letieres Leite e Naná Vasconcelos.

Além do disco, o artista lançou um filme, disponível em seu canal no YouTube, que reforça sua conexão com as origens e evidencia a força da cultura nordestina. Segundo Lenine, a ideia surgiu durante o próprio processo de criação do álbum.

“Quando estávamos no meio do processo, a gente percebeu que estávamos fazendo um disco pra se ver, devido às camadas de ambientes que a gente foi criando com os sons. Então foi um passo pra gente fazer um filme pra ouvir”, explica.

O título “EITA” também dialoga diretamente com essa identidade. Para o artista, a expressão ganha um significado ainda mais profundo em Recife, onde a palavra carrega diferentes sentidos.

“A palavra ‘Eita’, que eu escolhi para fazer de título, em Recife tem outras camadas de significado. Pode significar muito mais coisas do que o ‘Eita’ que frequenta o Sul e o Sudeste”, ressalta Lenine.

