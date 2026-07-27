Revista britânica elege "O Agente Secreto" entre os melhores do ano e cita Recife como "cidade pequena"

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Publicação descreve longa como mistura "de tensão, drama e violência explosiva sustentada pela atuação excepcional de Wagner Moura"

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"O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho que concorreu ao Oscar em 2026, foi eleito um dos melhores filmes do ano pela revista britânica Empire.

Entre elogios à história e à atuação de Wagner Moura, a publicação também destacou Dona Sebastiana, vivida pela atriz Tânia Maria, como a MVP (sigla para a referência esportiva Most Valuable Player, ou Jogador Mais Valioso, em português).

O texto da Empire citou Recife, onde se passa a trama, como uma "cidade pequena". "O filme funciona na potência máxima como um thriller político, mas conforme suas três horas de duração vão passando, é impossível não deixar a atmosfera marcada pelo sol da pequena cidade de Recife tomar conta de você, junto ao seu elenco eletrizante de personagens", diz.

A revista descreve o longa-metragem como uma mistura "de tensão, drama e violência explosiva sustentada pela atuação excepcional de Wagner Moura como um homem em fuga reservado e calculista".

O final é elogiado como "um lembrete de que mesmo quando aqueles que estão no poder tentam enterrar o passado, o tempo sempre dará um jeito de permitir que ele volte à superfície."

"O Agente Secreto" se passa no Recife de 1977

A trama de "O Agente Secreto" se passa no Recife de 1977, quando Marcelo (Wagner Moura), professor universitário de tecnologia que vive em São Paulo, retorna ao Recife durante o Carnaval em busca do filho, de respostas e para deixar o país.

Segundo dados da Base de Dados do Estado de Pernambuco (BDE), Recife tinha 1,06 milhão de habitantes em 1970 e 1,2 milhão em 1980. Já conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no censo mais atualizado, de 2022, a população atual gira em torno de 1,5 milhão de pessoas.

Para efeito de comparação, a quantidade seria suficiente para ficar entre as cinco cidades mais populosas do Reino Unido hoje.