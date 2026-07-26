"O Figurante", primeiro monólogo de Mateus Solano, chega ao Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em cartaz no Teatro Luiz Mendonça nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto, espetáculo mistura comédia e drama ao acompanhar reflexões de um ator

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A reflexão sobre a dificuldade de se conectar com a própria essência e sobre os desafios de assumir o controle da própria narrativa são o centro da trama de “O Figurante”, primeiro monólogo de Mateus Solano.

O espetáculo chega ao Recife para três sessões no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, Zona Sul da cidade, nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto. Os ingressos são a partir de R$ 80.

Na comédia dramática, o ator tem o papel de um figurante, Augusto, que passa a questionar seu lugar em um mundo que parece mantê-lo em segundo plano. A trama mergulha na história do personagem, que luta para encontrar a si em meio a uma rotina pobre de sentido.

“Somos um animal que cria histórias para viver e um mundo para acreditar. Na ânsia em fazer parte desse mundo, acabamos por nos afastar de nós mesmos a ponto de não saber se somos protagonistas ou figurantes de nossa própria história”, comenta Mateus Solano.

A direção é de Miguel Thiré, em uma parceria com Isabel Teixeira. “Partimos de improvisos de Mateus Solano e posteriormente mergulhamos no árduo e delicioso trabalho de composição e estruturação dramatúrgica. ‘O Figurante’ coloca no centro o que normalmente é deixado de lado, ampliando o olhar para o que muitas vezes passa despercebido”, explica Isabel.

Serviço

Espetáculo "O Figurante", com Mateus Solano

Datas: 31 de julho, às 20h; 1º de agosto, às 20h; e 2 de agosto, às 17h

Local: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos: R$ 160 e R$ 80 (meia), à venda na bilheteria do teatro e na plataforma online

