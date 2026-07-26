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Cultura | Notícia

"O Figurante", primeiro monólogo de Mateus Solano, chega ao Recife

Em cartaz no Teatro Luiz Mendonça nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto, espetáculo mistura comédia e drama ao acompanhar reflexões de um ator

Por JC Publicado em 27/07/2026 às 11:12
"O Figurante" traz Mateus Solano em seu primeiro monólogo
"O Figurante" traz Mateus Solano em seu primeiro monólogo - Dalton Valerio/Divulgação

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A reflexão sobre a dificuldade de se conectar com a própria essência e sobre os desafios de assumir o controle da própria narrativa são o centro da trama de “O Figurante”, primeiro monólogo de Mateus Solano.

O espetáculo chega ao Recife para três sessões no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, Zona Sul da cidade, nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto. Os ingressos são a partir de R$ 80.

Na comédia dramática, o ator tem o papel de um figurante, Augusto, que passa a questionar seu lugar em um mundo que parece mantê-lo em segundo plano. A trama mergulha na história do personagem, que luta para encontrar a si em meio a uma rotina pobre de sentido.

“Somos um animal que cria histórias para viver e um mundo para acreditar. Na ânsia em fazer parte desse mundo, acabamos por nos afastar de nós mesmos a ponto de não saber se somos protagonistas ou figurantes de nossa própria história”, comenta Mateus Solano.

A direção é de Miguel Thiré, em uma parceria com Isabel Teixeira. “Partimos de improvisos de Mateus Solano e posteriormente mergulhamos no árduo e delicioso trabalho de composição e estruturação dramatúrgica. ‘O Figurante’ coloca no centro o que normalmente é deixado de lado, ampliando o olhar para o que muitas vezes passa despercebido”, explica Isabel.

Serviço

Espetáculo "O Figurante", com Mateus Solano
Datas: 31 de julho, às 20h; 1º de agosto, às 20h; e 2 de agosto, às 17h
Local: Teatro Luiz Mendonça – Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos: R$ 160 e R$ 80 (meia), à venda na bilheteria do teatro e na plataforma online

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