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Cultura | Notícia

Desfile de Irineu do Mestre destaca tradição do couro e valoriza a identidade sertaneja

Homenageado da terceira edição do festival, artesão salgueirense apresentou sua trajetória e a força de um saber familiar que valoriza o artesanato

Por Julliana Brito Publicado em 26/07/2026 às 13:40 | Atualizado em 26/07/2026 às 13:41
Irineu do Mestre, de Salgueiro, é um dos homenageados da edição do Festival
Irineu do Mestre, de Salgueiro, é um dos homenageados da edição do Festival - Marina Torres/Secult-PE

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A tradição do couro e a identidade sertaneja ganharam destaque na programação do Festival Pernambuco Meu País, neste sábado (25), em Salgueiro. Integrando o polo País das Conexões Criativas, o desfile "Irineu do Mestre" ocupou a Casa CVT e apresentou ao público peças que unem herança cultural, artesanato e moda contemporânea.

Homenageado da terceira edição do festival, o artesão Irineu José Barbosa, conhecido como Irineu do Mestre, levou à passarela gibões, chapéus, perneiras, cotoleiras e outros acessórios confeccionados em couro, evidenciando a relação histórica entre o Sertão, o vaqueiro e um dos ofícios mais tradicionais da região.

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Marina Torres/Secult-PE
Desfile das peças de Irineu do Mestre - Marina Torres/Secult-PE

Além do desfile, o País das Conexões Criativas promoveu atividades voltadas à formação e à economia criativa. Entre elas, uma oficina de passarela ministrada por Nestor Madenas, que reuniu moradores de Salgueiro como modelos, e uma oficina de upcycling radical conduzida por Besouro.

Para Irineu do Mestre, participar da programação em Salgueiro teve um significado enorme. “É uma felicidade muito grande estar aqui participando, estar nesse meio da cultura que eu criei e que veio dessa cultura”, afirmou.

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Marina Torres/Secult-PE
Desfile das peças de Irineu do Mestre - Marina Torres/Secult-PE

O artesão também destacou a importância de iniciativas que aproximam o público. “Estamos aqui, mais uma vez, tentando dar continuidade, e agradecer muito a Salgueiro. É bom que as pessoas cada dia procurem entender o que é esse projeto, que retrata toda a cultura da nossa cidade, do nosso povo, e isso é muito bonito e maravilhoso”, ressaltou.

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Julliana Brito

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Assistente da coluna social de João Alberto

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