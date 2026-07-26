Desfile de Irineu do Mestre destaca tradição do couro e valoriza a identidade sertaneja

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Homenageado da terceira edição do festival, artesão salgueirense apresentou sua trajetória e a força de um saber familiar que valoriza o artesanato

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A tradição do couro e a identidade sertaneja ganharam destaque na programação do Festival Pernambuco Meu País, neste sábado (25), em Salgueiro. Integrando o polo País das Conexões Criativas, o desfile "Irineu do Mestre" ocupou a Casa CVT e apresentou ao público peças que unem herança cultural, artesanato e moda contemporânea.

Homenageado da terceira edição do festival, o artesão Irineu José Barbosa, conhecido como Irineu do Mestre, levou à passarela gibões, chapéus, perneiras, cotoleiras e outros acessórios confeccionados em couro, evidenciando a relação histórica entre o Sertão, o vaqueiro e um dos ofícios mais tradicionais da região.

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Desfile das peças de Irineu do Mestre - Marina Torres/Secult-PE

Além do desfile, o País das Conexões Criativas promoveu atividades voltadas à formação e à economia criativa. Entre elas, uma oficina de passarela ministrada por Nestor Madenas, que reuniu moradores de Salgueiro como modelos, e uma oficina de upcycling radical conduzida por Besouro.

Para Irineu do Mestre, participar da programação em Salgueiro teve um significado enorme. “É uma felicidade muito grande estar aqui participando, estar nesse meio da cultura que eu criei e que veio dessa cultura”, afirmou.

Desfile das peças de Irineu do Mestre - Marina Torres/Secult-PE

O artesão também destacou a importância de iniciativas que aproximam o público. “Estamos aqui, mais uma vez, tentando dar continuidade, e agradecer muito a Salgueiro. É bom que as pessoas cada dia procurem entender o que é esse projeto, que retrata toda a cultura da nossa cidade, do nosso povo, e isso é muito bonito e maravilhoso”, ressaltou.